Upgrade gratuito da Windows 10 S a Windows 10 Pro entro fine marzo

Microsoft ha annunciato di aver esteso sino al 31 marzo 2018 la possibilità, per gli acquirenti di un modello Surface Laptop, di aggiornare il sistema operativo Windows 10 S fornito di default con una copia di Windows 10 Pro in modo completamente gratuito.

Alla fine di questo periodo sarà in ogni caso possibile aggiornare il proprio OS Windows 10 S a Windows 10 Pro, con un costo quantificato al momento in 49 dollari nel mercato nord americano.

Windows 10 S ripropone le stesse caratteristiche tecniche di Windows 10 in termini di interfaccia utente, con la principale differenza data dalla possibilità di installare applicazioni unicamente attraverso il Windows Store. Questa scelta è legata alla volontà di indirizzare specificamente questo sistema operativo al mondo dell'education, target che del resto è quello indicato dall'azienda americana per le proprie soluzioni Surface Laptop.

Windows 10 S punta quindi su una semplificazione e su un ecosistema più chiuso rispetto a Windows 10 classico, promettendo però di offrire superiore autonomia con il funzionamento a batteria e in generale un ambiente più adatto alle necessità del target di riferimento, cioè gli studenti.

Windows 10 S viene offerto da Microsoft in abbinamento a Surface Laptop, oltre ad alcuni specifici PC portatili destinati al mondo delle scuole che sono stati annunciati nel corso dell'estate. I possessori di sistemi basati su sistema operativo Windows 10 Pro, Pro Education, Education o Enterprise possono installare Windows 10 S sul proprio sistema mantenendo valida la propria precedente licenza d'uso. E' per loro possibile ritornare alla precedente versione di OS qualora dopo il periodo d'utilizzo di Windows 10 S non ne fossero soddisfatti. Questa opzione di aggiornamento a Windows 10 S non è invece prevista, quantomeno al momento, per i sistemi basati su OS Windows 10 Home.