Windows 10 S: rilasciato l'installer per provare il nuovo sistema operativo di Microsoft

Microsoft ha deciso di rilasciare a tutti gli utenti Windows la versione "S" del suo nuovo sistema operativo. In questo caso è stato messo online il file eseguibile dell'installer di Windows 10 S permettendo in modo semplice ed immediato di provarlo in qualsiasi PC o macchina virtuale. In questo modo basterà scaricarlo ed avviarlo per procedere alla messa in funzione della nuova versione di Windows 10 che abbiamo finora visto solamente sul Surface Laptop presentato qualche mese fa.

L'unica necessità che gli utenti dovranno avere nel poter installare sul proprio computer la versione di Windows 10 S è quella di essere già in possesso di Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Un requisito importante visto che se non presente tale versione l'installer non permetterà alcun aggiornamento e dunque l'installazione non andrà a buon fine. Ma è una prerogativa palese visto che proprio Windows 10 S permette l'upgrade sui vari Surface Laptop solo alla versione PRO del sistema operativo di Microsoft.

Abbiamo visto come Windows 10 S sia stato sviluppato da Microsoft per concedere agli utenti meno avvezzi, forte sicurezza e semplicità d'uso soprattutto con i software che possono essere scaricati solo ed esclusivamente dallo Store ufficiale di Microsoft senza dover ricorrere a siti esterni. L'azienda di Redmond in questo modo permette a tutti, e non solo agli sviluppatori, di provare il nuovo sistema operativo "speciale" senza dover passare per installazioni particolari o solo per pochi.

Per tutte le informazioni sulla procedura di installazione ma anche sulle procedure in caso di ritorno a Windows 10 Pro è possibile andare direttamente alla pagina ufficiale di Microsoft.