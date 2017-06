Surface Laptop permette di ripristinare Windows 10 S una volta aggiornato a Windows 10 Pro

Il nuovo Surface Latop è senza dubbio uno dei più importanti prodotti presentati da Microsoft nell'ultimo periodo. Un laptop realizzato completamente dalla casa di Redmond e capace di porsi al livello dei MacBook Pro di Apple sia per stile che per prestazioni. Il tutto grazie anche alla presenza di un Windows 10 S che permette agli utenti di ottenere il massimo dal proprio laptop chiaramente in termini di produttività ma anche di sicurezza. In tal caso, durante la presentazione del nuovo Surface, Microsoft dichiarò che gli utenti avrebbero potuto aggiornare il proprio dispositivo al più "professionale" Windows 10 Pro in modo del tutto gratuito almeno entro un anno dall'acquisto del Surface Laptop. Quello che ci si chiedeva è se fosse stato possibile, una volta aggiornato alla versione Pro, tornare indietro ed effettuare un downgrade a Windows 10 S. La risposta fino ad oggi era negativa non essendo stata rilasciata alcuna ISO della nuova versione di Windows.

Microsoft sembra invece aver fatto un dietro front e ha da poco rilasciato proprio un'immagine ISO di Windows 10 S pronta da poter essere utilizzata per il ripristino del Surface Laptop in caso di aggiornamento alla versione Pro del sistema operativo di Redmond. Gli utenti che necessitano di tale immagine ISO potranno scaricarla direttamente accedendo alla pagina di supporto di Microsoft e una volta scelto il Surface Laptop basterà inserire il codice di serie del proprio prodotto e scaricare il file. Da segnalare che l'uso di questa ISO permette di ripristinare Windows 10 S sul Surface in modo pulito e dunque l'installazione risulterà da zero facendo perdere ogni tipo di documento sul dispositivo. Palese dunque effettuare, prima del ripristino, un backup di tutti i documenti presenti nel Surface Laptop.

Il rifiuto iniziale di Microsoft sul downgrade da Windows 10 Pro a Windows 10 S era probabilmente dovuto alla difficoltà di poter reimpostare tutte le applicazioni da un passaggio di sistema operativo all'altro. Alcune applicazione avevano in effetti sofferto comportamenti anomali tali da bloccare il rilascio della ISO di Windows 10 S. In questo caso Microsoft sembra aver risolto ogni problematica dando dunque libertà agli utenti di Surface Laptop di scegliere la versione di Windows che meglio si addice ai loro lavori.

Abbiamo visto come Windows 10 S sia stata sviluppata da Microsoft per concedere agli utenti meno avvezzi, forte sicurezza e semplicità d'uso soprattutto con i software che possono essere scaricati direttamente dallo Store ufficiale di Microsoft senza dover ricorrere a siti esterni. In tal caso la possibilità di tornare indietro dall'installazione di Windows 10 Pro permette a tutti gli utenti di poter provare comunque la versione più "aperta" e più professionale di Windows con la possibilità però di poter facilmente, e in modo del tutto gratuito, ritornare alla versione più "chiusa" e dunque più sicura del sistema di casa Redmond.