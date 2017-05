Microsoft annuncia Surface Laptop: in Italia a partire da 1169

In occasione dell’evento Learn What’s next tenuto a New York e dedicato al mondo educational, Microsoft ha presentato il nuovo Surface Laptop, un portatile pensato per andare a completare la famiglia Surface (Pro, Book e Studio) e indirizzato specificatamente agli studenti.

E’ il verbosissimo Panos Panay a presentare il nuovo sistema: “L’attenzione è per i prossimi 4 anni della vita degli studenti. Oggi molti di loro usano Surface Pro o Surface Book, ma dai loro feedback abbiamo capito che vogliono di più, e desiderano un laptop”. Per la prima volta quindi Microsoft propone un tradizionale laptop nella propria famiglia di soluzioni Surface, sino ad oggi incentrate invece su modelli ibridi riconducibili in forme diverse alla categoria dei 2-in-1.

Ed ecco Surface Laptop, un sistema non-convertibile e con un form factor insolito: display da 13,5 pollici in rapporto 3:2 e risoluzione di 2.256x1.504 pixel, per 1,25 chilogrammi di peso e uno spessore di 14,5 millimetri. L’autonomia dichiarata è di 14,5 ore, in abbinamento a sistema operativo Windows 10S. Gli speaker sono integrati al di sotto della tastiera (che offre una finitura in Alcantara), senza alcuna griglia o forellatura sullo chassis, ed è inoltre supportata la Surface Dial. A seconda delle configurazioni il sistema integrerà processori Intel Core i5 o Core i7, con quantitativi di memoria di sistema e di storage che variano al crescere del costo d'acquisto.

Il nuovo Surface Laptop sarà disponibile con il sistema operativo Windows 10S, il che significa che non sarà possibile installare alcun software distribuito al di fuori del Windows Store, come abbiamo già approfondito in questa news. Rimane la possibilità di aggiornare il sistema operativo a Windows 10 Pro, pagando una somma di 49 dollari anche se Microsoft non assicura che una volta rimosso Windows 10S verranno mantenute. Chi acquista questo prodotto può aggiornare l'OS a Windows 10 Pro in modo gratuito entro il 31 dicembre 2017.

Il prezzo parte da 999 dollari per una versione con CPU Intel Core i5 di settima generazione (ma la configurazione hardware dettagliata non è stata precisata), con preordini dal 2 di maggio e la disponibilità effettiva sul mercato dal 15 di giugno. È possibile pre-ordinarlo a partire da oggi negli Stati Uniti, Italia, Australia e Nuova Zelanda, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Germania, Francia, Germany, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

Al momento attuale Microsoft propone in preordine le seguenti versioni di Surface Laptop:

CPU Intel Core i5, SSD 128 GB, 4 GB memoria RAM, GPU Intel HD Graphics 620; colore platino: 1.169,00€ IVA inclusa;

CPU Intel Core i5, SSD 256 GB, 8 GB memoria RAM, GPU Intel HD Graphics 620; colori platino, oro grafite, borgogna e blu cobalto: 1.499,00€ IVA inclusa;

CPU Intel Core i7, SSD 256 GB, 8 GB memoria RAM, GPU Intel HD Graphics 640; colore platino: 1.829,00€ IVA inclusa;

CPU Intel Core i7, SSD 512 GB, 16 GB memoria RAM, GPU Intel HD Graphics 640; colore platino: 2.549,00€ IVA inclusa.

I prezzi sono leggermente più elevati, a parità di famiglia di processore, storage e memoria di sistema, rispetto a quelli dei modelli Surface Pro 4 inserendo in questi ultimi anche il costo della cover con tastiera. Microsoft propone al momento attuale varie versioni di Surface Pro 4 in offerta speciale, con ribassi anche importanti rispetto al prezzo di listino che rendono ancor più interessanti queste soluzioni. Surface Pro 4 utilizza processori Intel Core di sesta generazione contro quelli di settima generazione di Surface Laptop, potendo però vantare uno schermo dalla risoluzione leggermente più elevata pur se di diagonale inferiore di 1 pollice.

E' interessante evidenziare come Microsoft abbia scelto di integrare una porta USB 3.0 Type-A e non una Type-C, recentemente adottata da un sempre maggior numero di dispositivi mobile presenti sul mercato. Possiamo ipotizzare che tale scelta sia legata alla volontà di offrire la maggiore compatibilità possibile con le periferiche in commercio, utile soprattutto pensando all'ambito di utilizzo nel mondo dell'educazione.