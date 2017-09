ASRock conferma le specifiche dei processori Intel Coffee Lake

ASRock ha pubblicato sul proprio sito web a questo indirizzo (le informazioni sono state nel frattempo rimosse) la lista dei processori Intel Core di ottava generazione destinati all'abbinamento a schede: si tratta delle CPU basate su architettura Coffee Lake. I dettagli sono riportati nella tabella seguente:

Confermate le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, con l'unico dato ancora mancante quello della frequenza di Turbo clock cioè il dato massimo che può venir raggiunto dalla CPU. Il quantitativo di cache implementato conferma l'architettura a 6 core per le versioni Core i7, mentre in generale sono previste versioni di CPU con TDP pari a 65 Watt e a 91 Watt.

Non mancano, ma questo è uno standard per le CPU Intel destinate al segmento desktop mainstream, anche versioni di processore caratterizzate dal suffisso K nel nome e quindi in grado di poter venir facilmente overcloccate agendo sul moltiplicatore di frequenza. E' presente anche una versione della serie Core i3, modello che riteniamo raccoglierà molto interesse tra gli utenti più appassionati.

Il debutto di questi processori, unitamente alle schede madri basate su chipset Intel 300, è atteso per l'inizio del mese di ottobre stando alle più recenti indiscrezioni apparse online.