La Cina mostra i progressi del lander lunare Lanyue, sempre più probabile l'allunaggio nel 2029

Secondo quanto riportato dalla CMSA, la Cina ha effettuato un test con il lander lunare Lanyue che sarà utilizzato durante le missioni con equipaggio che porteranno la nazione asiatica sulla Luna entro il 2030 (probabilmente nel 2029).

Il programma spaziale della Cina è spesso opaco con il rilascio di informazioni con il "contagocce". Anche i preparativi per le future missioni con equipaggio umano verso la Luna non ne sono esenti anche se sappiamo che i piani prevedono un primo test nel 2027 e, se tutto andrà bene, l'allunaggio di un equipaggio cinese potrebbe avvenire nel 2029. Nella seconda metà di giugno è stato mostrato un test fondamentale per la capsula Mengzhou mentre nelle scorse ore è stato il momento del lander lunare Lanyue.

A differenza delle missioni Artemis, che prevederanno inizialmente l'utilizzo di una Starship modificata, il lander lunare Lanyue è più simile a quello delle missioni Apollo e al lander Blue Origin Blue Moon MK2. Ci troviamo quindi di fronte a una soluzione compatta e non riutilizzabile ma che consentirà di essere lanciata con un razzo spaziale come il Lunga Marcia 10 (serviranno due lanci per ogni missione).

La Cina e il test del lander lunare Lanyue

Come abbiamo scritto, nelle scorse ore si è tenuto un importante test per il lander lunare Lanyue. In particolare è stato provato dell'hardware a dimensioni reali all'interno di un sistema che simula la gravità lunare. La prova prevedeva sia la fase di atterraggio sulla Luna ma anche la ripartenza degli astronauti dalla superficie in direzione del modulo di comando che resterà in orbita. A bordo del lander ci saranno due astronauti mentre nel modulo di comando ne resterà uno (come nel caso delle missioni Apollo).

Il test del lander lunare Lanyue è stato eseguito nel sito della provincia di Hebei e si tratta del primo test di questo tipo realizzato dalla CMSA. Secondo quanto riportato ufficialmente dall'agenzia per il volo spaziale umano cinese la prova ha permesso di convalidare i sistemi chiave del lander come la parte di discesa e ascesa, il sistema di controllo, lo spegnimento del motore principale dopo l'allunaggio e altri sottosistemi critici.

Lanyue integrerà già dalla prima missione un rover lunare Tansuo con supporto per i membri dell'equipaggio oltre a diversi esperimenti che saranno utilizzabili sia dagli astronauti che grazie a comandi da Terra. Come scritto inizialmente, pur non avendo un quadro completo delle attività cinesi nello Spazio e dei progressi del programma per il volo umano, le ultime missioni della Cina sono andate a buon fine e, in particolare, sono state fondamentali le varie missioni Chang'e che hanno validato parti essenziali e operazioni che rivedremo anche nel caso dell'allunaggio con equipaggio.

Con le problematiche di Starship e le indecisioni sul programma Artemis a livello politico (attualmente Artemis II è prevista entro aprile 2026, forse a febbraio), la Cina potrebbe "battere" gli Stati Uniti e le altre agenzie che fanno parte degli accordi con la NASA nel riuscire a rimettere piede sulla Luna dopo Apollo 17, nel 1972.