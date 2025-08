SpaceX Starship: Ship 37 ha eseguito due static fire, il decimo lancio previsto per metà agosto

Negli scorsi giorni SpaceX ha eseguito in rapida successione due static fire di Ship 37, lo stadio superiore che sarà impiegato durante il decimo volo del grande razzo spaziale riutilizzabile Starship previsto per metà agosto.

Nella seconda metà di giugno si è verificata l'esplosione di Ship 36 a causa del cedimento strutturale di un serbatoio contenente azoto durante i preparativi per uno static fire. Questo ha portato, oltre alla completa distruzione dello stadio superiore di Starship, anche danni al sito di test di Masseys e in particolare alla zona dove vengono eseguiti gli static fire e ai serbatoi di propellente lì vicino. L'imprevisto ha ritardato il decimo lancio del grande razzo completamente riutilizzabile di circa un mese con SpaceX che ha dovuto ricorrere ad alcune soluzioni provvisorie.

Negli scorsi giorni SpaceX ha eseguito due static fire dello stadio superiore Ship 37. Questa unità è la penultima di seconda generazione mentre Ship 38 è già in fase di test avanzata per l'undicesimo lancio (previsto non prima di settembre). A causa dei problemi al sito di Masseys, la società ha realizzato in tempi record un adattatore per Ship dedicato all'OLM (Orbital Launch Mount) della pad di lancio 1, in precedenza conosciuto come A.

Starship: due static fire per Ship 37

Dopo un primo tentativo rinviato per cause non note, il primo static fire con un singolo motore Raptor 2 di Ship 37 è avvenuto nella serata del 31 luglio (ora italiana). SpaceX ha confermato la buona riuscita del test e ha quindi proseguito per il secondo test previsto per questa unità. Nel pomeriggio di ieri il secondo stadio di Starship ha eseguito uno static fire con tutti e sei i motori (tre Raptor atmosferici e tre Raptor ottimizzati per il vuoto) di piena durata.

Elon Musk ha confermato che la società statunitense ha intenzione di eseguire il decimo lancio di Starship entro la metà del mese di agosto. Si tratta di una tempistica realistica considerando il completamento dei due static fire di Ship 37 e lo static fire di Super Heavy Booster Booster 16 (a inizio giugno).

Starship single-engine static fire demonstrating an in-space burn complete on Pad 1 at Starbase pic.twitter.com/oLjKnAb6dg — SpaceX (@SpaceX) July 31, 2025

Le aspettative per il decimo lancio sono elevate dopo le problematiche che sembrano aver afflitto gli stadi superiori di seconda generazione. Infatti dal debutto della nuova generazione SpaceX non è mai riuscita ad arrivare all'ammaraggio nell'Oceano Indiano ma "solamente" alla separazione degli stadi e a una parte del volo suborbitale. Con Ship 37 e Ship 38 si passerà alle Ship di terza generazione e in futuro al debutto anche dei nuovi Super Heavy che avranno l'anello per l'hot staging integrato così da risparmiare peso e ridurre la complessità delle operazioni (oltre a far diventare il sistema effettivamente completamente riutilizzabile).

Full-duration static fire for the Starship preparing for our tenth flight test pic.twitter.com/sWcKPDb2lJ — SpaceX (@SpaceX) August 2, 2025

In questo quadro si inserisce anche la dichiarazione di Sean Duffy (attuale amministratore ad interim della NASA) che ha affermato di aver parlato con Gwynne Shotwell (presidente di SpaceX) la quale gli avrebbe assicurato come la versione modificata di Starship che sarà impiegata durante la missione Artemis III come lander lunare all'interno del contratto per l'HLS (Human Landing System) sarà pronta in tempo.

Attualmente mancano ancora molti obiettivi da raggiungere prima di vedere Starship diventare un vettore operativo e in grado di supportare un equipaggio. Per esempio il vettore pesante non ha ancora completato una missione orbitale (pur avvicinandosi alla velocità necessaria), non ha rilasciato ancora nessun carico utile e non è stato dimostrato il trasferimento di propellente tra due unità. La nuova "corsa alla Luna", questa volta contro i cinesi, è serrata con la CNSA che potrebbe eseguire un test nel 2027 e l'allunaggio con equipaggio nel 2029.