SpaceX Starship: questa la possibile causa dell'esplosione di Ship 36 durante i test

Secondo quanto riportato prima da Elon Musk e poi da SpaceX, l'esplosione di Ship 36, lo stadio superiore di Starship per il decimo volo, sarebbe legata al cedimento di un serbatoio contenente azoto per la pressurizzazione.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 6:00 (ora italiana), il secondo stadio del razzo spaziale riutilzzabile Starship che sarebbe stato impiegato durante il decimo tentativo di lancio (Flight 10) è esploso sulla struttura di test di Masseys di Starbase, in Texas. Come da procedure di sicurezza, nell'area non era presente personale al momento dell'esplosione e quindi non si segnalano feriti ma le strutture di terra sono state danneggiate e l'hardware dello stadio conosciuto come Ship 36 è andato completamente perso.

Starship: la possibile motivazione dell'esplosione di Ship 36

Dopo poche ore, le prime informazioni sulle cause dell'esplosione di Ship 36 è stata data da Elon Musk con un post su X. Il miliardario ha scritto che "i dati preliminari suggeriscono che un COPV [ndr. composite overwrapped pressure vessel] di azoto nella stiva del carico utile ha ceduto al di sotto della pressione di prova. Se ulteriori indagini confermeranno che è questo che è successo, si tratterà della prima volta in assoluto per un progetto del genere".

A breve distanza anche SpaceX ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale scrive sostanzialmente la possibile medesima causa dell'esplosione dello stadio superiore di Starship. La società ha anche aggiunto che "dopo aver completato uno static fire con singolo motore all'inizio di questa settimana, il veicolo stava caricando il propellente criogenico per uno static fire a sei propulsori quando un improvviso evento energetico ha causato la completa perdita di Starship e danni all'area circostante la piattaforma. L'esplosione ha innescato diversi incendi presso il sito di prova, che rimane sgombro da personale e verrà valutato non appena sarà stato stabilito che è sicuro avvicinarsi. Le persone non devono tentare di avvicinarsi all'area mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza".

SpaceX ha poi aggiunto che il serbatoio in materiale composito di Starship è completamente diverso rispetto a quello impiegato dai Falcon 9, con questi ultimi che potranno continuare a volare. Il COPV di Ship 36 era riempito con azoto che serve a pressurizzare i serbatoi di propellente. La buona notizia è che, nonostante l'esplosione sia stata molto energetica, all'interno dei serbatoi era presente circa il 10% del metano criogenico che sarebbe stato impiegato durante lo static fire riducendo i danni.

Stando alle immagini rilasciate da osservatori indipendenti, il supporto dello stadio al sito di Masseys sembra non aver subito danni mentre sono andate distrutte le tubature che portano il propellente, alcuni serbatoi sono stati danneggiati e ci sono anche danni a strutture adiacenti al sito di test. Ricordiamo che le torri di lancio (Pad A e Pad B) sono distanti e non hanno subito alcun danno.

Immagine del satellite GOES-19 che mostra l'esplosione (fonte)

A causa dell'energia rilasciata, l'esplosione è stata osservata anche dai satelliti meteorologici come GOES-19 così come la nuvola di polvere e detriti. Quanto tempo ci vorrà per tornare a far volare Starship per il suo decimo tentativo di lancio (Flight 10) non è chiaro. Sicuramente la seconda generazione dello stadio superiore del vettore non è particolarmente "fortunata" non riuscendo a ripetere i successi di alcuni esemplari della prima generazione.

SpaceX ha ancora poche unità di seconda generazione e poi dovrebbe passare alla terza generazione, che dovrebbe migliorare il design ma aggiungere ulteriori incognite. Sicuramente un lancio entro giugno è ora da escludere mentre un lancio entro luglio è ancora possibile considerando che Ship 37 è sostanzialmente completata e Super Heavy Booster 16 ha già superato uno static fire.