Esplosione per Ship 36 durante i test in vista del prossimo lancio del razzo spaziale SpaceX Starship

Intorno alle 6:00 di questa mattina (ora italiana) era in corso un nuovo test per lo stadio superiore del razzo spaziale SpaceX Starship nel sito di Masseys, nei pressi di Starbase (Texas). Si trattava di uno static fire che prevede l'accensione dei propulsori per alcuni secondi simulando quanto poi avviene effettivamente durante il lancio del razzo spaziale, pur non sfruttando tutta la spinta dei motori.

A causa di un problema, ancora da chiarire, lo stadio superiore dedicato al decimo volo di Starship (Flight 10), conosciuto come Ship 36 è esploso violentemente, distruggendo tutto l'hardware del razzo spaziale presente. Trattandosi di operazioni rischiose, è previsto che durante i test di questo tipo non sia presente alcuna persona nelle vicinanze e quindi non si sono segnalati feriti o morti.

SpaceX ha scritto sui social che "mercoledì 18 giugno, verso le 23:00 CT, Starship, che si stava preparando per il decimo test di volo, ha subito una grave anomalia durante un test presso Starbase. Un'area di sicurezza intorno al sito è stata mantenuta sgombra per tutta la durata dell'operazione e tutto il personale è al sicuro e presente. Il nostro team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e le immediate vicinanze, in collaborazione con le autorità locali. Non vi sono pericoli per i residenti delle comunità circostanti e chiediamo a chiunque di non tentare di avvicinarsi all'area mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono".

Il decimo volo (Flight 10) di SpaceX Starship avrebbe previsto l'utilizzo di Super Heavy Booster 16 e di Ship 36. Il primo stadio aveva già eseguito uno static fire in precedenza. Il secondo stadio, una volta superato lo static fire, avrebbe potuto essere ispezionato e potenzialmente assemblato sopra il primo stadio per proseguire i lanci di prova del grande razzo spaziale riutilizzabile.

SpaceX's Ship 36 has experienced a RUD at Masseys in Starbase, Texas. @NASASpaceflight



Watch the aftermath live: https://t.co/PHCUY2Qv1Y pic.twitter.com/YTxyVZNhXG — Kevin Michael Reed (@kmreed) June 19, 2025

Nelle scorse ore era anche stato aggiunto al sito dell'FAA una nota per un possibile tentativo di lancio non prima del 29 giugno ma ovviamente ora il lancio sarà posticipato di alcune settimane. Questo servirà a comprendere le cause della distruzione di Ship 36 nell'esplosione odierna e ripetere i test su un nuovo stadio superiore. Questo imprevisto non dovrebbe rallentare di molto SpaceX che potrà puntare a lanciare Starship per più volte durante il 2025.