La Cina è un po' più vicina alla Luna: importante test per la navicella spaziale Mengzhou

Come sappiamo la Cina vorrebbe portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030. Gli ultimi piani indicano un possibile test senza equipaggio per il 2027 e un allunaggio vero e proprio nel 2029, potenzialmente a poca distanza dal ritorno degli statunitensi sul suolo lunare con le missioni Artemis. La Cina per riuscirci sfrutterà nuove soluzioni come i razzi spaziali Lunga Marcia 10, la navicella spaziale Mengzhou, il lander lunare Lanyue e le tute spaziali per le attività extraveicolari Wangyu e il rover lunare Tansuo.

Attualmente le componenti del razzo spaziale Lunga Marcia 10 sono in fase di test mentre sono in costruzione le strutture di terra come il pad di lancio e il sistema di alimentazione (che dovrebbero essere pronte entro la fine dell'anno). Un test importante è stato eseguito nelle scorse ore e riguarda la navicella spaziale Mengzhou che servirà a portare l'equipaggio cinese dalla Terra all'orbita lunare, fare il docking con il lander e poi riportarli dall'orbita lunare alla Terra.

Il test della navicella spaziale cinese Mengzhou

L'agenzia cinese CMSA ha eseguito il test del sistema Launch Escape System (LES) che permette di allontanare la capsula Mengzhou dal razzo spaziale in caso di problemi e quindi salvare l'equipaggio. L'ultimo test di questo tipo, dedicato però alla navicella spaziale Shenzhou (utilizzata per raggiungere la stazione spaziale cinese), è stato condotto nel 1998. Il test del sistema è stato effettuato al Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina e ha previsto la sua esecuzione senza un lancio vero e proprio.

Una navicella Mengzhou di prova e il Launch Escape System sono stati posizionati su un pad con i motori a propellente solido che sono stati accesi scagliando la capsula a diverse decine di metri d'altezza per poi separarsi e attivare i paracadute per un atterraggio morbido, anche grazie alla presenza di airbag per attutire il contatto con il terreno. Yang Yuguang (della Federazione Astronautica Internazionale) ha dichiarato "questo particolare test di fuga ad altezza suolo ha verificato la capacità di fuga anche se un pericolo critico, come un'esplosione dei razzi, si verifica direttamente sulla torre di lancio".

Questo test sarà seguito in futuro da un'altra prova del sistema LES con la navicella che verrà spinta fino a Max-Q (punto di massima pressione dinamica) per poi accendere i propulsori e allontanare la capsula dal vettore. Una volta validati i sistemi si passerà poi alle fasi finali, integrazione e infine lancio della missione senza equipaggio in orbita lunare per verificare che tutto possa funzionare anche quando ci saranno degli astronauti a bordo.

Nei prossimi anni inoltre la navicella spaziale Mengzhou sostituirà la più vecchia e angusta Shenzhou (di derivazione sovietica) permettendo di portare in orbita fino a sette astronauti contemporaneamente non solo verso la Luna ma anche in orbita bassa terrestre, verso la stazione spaziale cinese Tiangong. Questa scelta permetterà di uniformare le strutture impiegate, trasportare un maggior numero di persone e ridurre i costi complessivi delle operazioni rendendole anche più agevoli per gli astronauti.