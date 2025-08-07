Riprodotte le prime reazioni chimiche dopo il Big Bang: così sono nate le stelle
Un team tedesco ha ricreato in laboratorio le reazioni che hanno dato il via alla formazione delle prime stelle dell'universo. Grazie a uno speciale anello criogenico, è stato possibile simulare l'interazione tra particelle primordiali in condizioni simili a quelle del cosmo appena natodi Rosario Grasso pubblicata il 07 Agosto 2025, alle 13:49 nel canale Scienza e tecnologia
Come sono nate le stelle? Una nuova ricerca ha ricreato in laboratorio le primissime reazioni chimiche avvenute subito dopo il Big Bang allo scopo di capire meglio cosa è accaduto nei primi momenti dell'universo. Lo studio è stato realizzato all'Istituto Max Planck per la fisica nucleare di Heidelberg, in Germania, e pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.
Per riuscirci, i ricercatori hanno utilizzato una macchina chiamata Cryogenic Storage Ring, un anello criogenico capace di raffreddare le particelle a temperature vicinissime allo zero assoluto, cioè quasi -273 gradi Celsius. Questo ambiente simula le condizioni estreme dello spazio profondo nei tempi in cui l'universo era ancora giovane e molto freddo.
L'esperimento si è concentrato su una particella molto speciale: lo ione idruro di elio (HeH⁺), considerato la prima molecola mai formata nell'universo. Questa molecola nasce quando un atomo di elio neutro si lega a un atomo di idrogeno con carica positiva. È un passo cruciale: da lì ha preso il via una serie di reazioni che hanno portato alla formazione dell'idrogeno molecolare (H₂), cioè il "carburante" delle stelle.
I ricercatori hanno osservato cosa accade quando lo ione HeH⁺ entra in contatto con il deuterio, una versione dell'idrogeno che ha un neutrone in più nel nucleo. In modo del tutto inaspettato, hanno scoperto che la velocità della reazione tra queste particelle rimane alta anche a temperature bassissime, smentendo ciò che si pensava finora. Significa che queste reazioni erano molto più frequenti di quanto si credeva e che potrebbero aver avuto un ruolo centrale nella formazione della materia visibile nell'universo.
Il risultato non solo aiuta a riscrivere i modelli sulla chimica cosmica, ma indica che HeH⁺ potrebbe essere stato molto più importante nella nascita delle prime stelle. A rendere possibile tutto ciò è stato l'anello criogenico, lungo oltre 35 metri e in grado di mantenere le particelle in condizioni stabili per decine di secondi, il tempo necessario per studiarne il comportamento.
Queste osservazioni offrono dati preziosi per migliorare le simulazioni su come si è evoluto l'universo nei suoi primi milioni di anni. Anche se oggi HeH⁺ è quasi introvabile, è stato un elemento fondamentale all'inizio di tutto: senza di lui, le stelle come le conosciamo forse non sarebbero mai nate.
Ormai grazie alla scienza sappiamo tutto (diciamo in larga parte) dal big bang in poi.. sono tutte reazioni ed eventi accaduti dopo il botto in base a leggi fiscihe e meccaniche ormai parecchio ben delineate.
Quello che davvero mi fa fumare il cervello è come cavvolo si è arrivati al punto di partenza???
Come si è arrivati (se poi anche il concetto stesso sia corretto non saprei) al punto di partenza con un enorme universo totalmente vuoto (per quanto ne sappiamo privo di limiti perchè poi ci sarebbe da capire cosa c'è dopo eventuali limiti) completamente gelido e privo di energia e soprattutto con al centro sto sassolino contentente l'intera materia di tutto l'universo..
Un insieme di più universi che si scontrano?
Boh.
Niente e un signore con la barba bianca ha deciso di fare qualcosa?
Mah
ma soprattutto: da chi si radeva il signore con la barba bianca?
abbiamo scoperto molto..negli ultimi 100 anni il progresso è stato incredibile, dobbiamo essere fieri di quello che siamo...ma mancano ancora parecchi tasselli...solo qualche anno fa abbiamo scoperto un nuovo campo di forza (bosone di higgs) .... solo a pensarci mi vengono in mente almeno una decina di temi su cui nn sappiamo che dire...
ti stai chiedendo cosa c'era prima del tutto? il nulla ma bello grosso
E secondo te perché aveva la barba lunga?
Il problema è che, molto spesso, ci dimentichiamo di farlo.
se aveva la barba, vuol dire che non si radeva
