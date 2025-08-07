Riprodotte le prime reazioni chimiche dopo il Big Bang: così sono nate le stelle

Un team tedesco ha ricreato in laboratorio le reazioni che hanno dato il via alla formazione delle prime stelle dell'universo. Grazie a uno speciale anello criogenico, è stato possibile simulare l'interazione tra particelle primordiali in condizioni simili a quelle del cosmo appena nato

Come sono nate le stelle? Una nuova ricerca ha ricreato in laboratorio le primissime reazioni chimiche avvenute subito dopo il Big Bang allo scopo di capire meglio cosa è accaduto nei primi momenti dell'universo. Lo studio è stato realizzato all'Istituto Max Planck per la fisica nucleare di Heidelberg, in Germania, e pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Per riuscirci, i ricercatori hanno utilizzato una macchina chiamata Cryogenic Storage Ring, un anello criogenico capace di raffreddare le particelle a temperature vicinissime allo zero assoluto, cioè quasi -273 gradi Celsius. Questo ambiente simula le condizioni estreme dello spazio profondo nei tempi in cui l'universo era ancora giovane e molto freddo.

L'esperimento si è concentrato su una particella molto speciale: lo ione idruro di elio (HeH⁺), considerato la prima molecola mai formata nell'universo. Questa molecola nasce quando un atomo di elio neutro si lega a un atomo di idrogeno con carica positiva. È un passo cruciale: da lì ha preso il via una serie di reazioni che hanno portato alla formazione dell'idrogeno molecolare (H₂), cioè il "carburante" delle stelle.

I ricercatori hanno osservato cosa accade quando lo ione HeH⁺ entra in contatto con il deuterio, una versione dell'idrogeno che ha un neutrone in più nel nucleo. In modo del tutto inaspettato, hanno scoperto che la velocità della reazione tra queste particelle rimane alta anche a temperature bassissime, smentendo ciò che si pensava finora. Significa che queste reazioni erano molto più frequenti di quanto si credeva e che potrebbero aver avuto un ruolo centrale nella formazione della materia visibile nell'universo.

Il risultato non solo aiuta a riscrivere i modelli sulla chimica cosmica, ma indica che HeH⁺ potrebbe essere stato molto più importante nella nascita delle prime stelle. A rendere possibile tutto ciò è stato l'anello criogenico, lungo oltre 35 metri e in grado di mantenere le particelle in condizioni stabili per decine di secondi, il tempo necessario per studiarne il comportamento.

Queste osservazioni offrono dati preziosi per migliorare le simulazioni su come si è evoluto l'universo nei suoi primi milioni di anni. Anche se oggi HeH⁺ è quasi introvabile, è stato un elemento fondamentale all'inizio di tutto: senza di lui, le stelle come le conosciamo forse non sarebbero mai nate.