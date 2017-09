iTunes è adesso senza App Store: via il bloatware dall'app desktop

iTunes per PC e Mac vuole tornare ad essere un'applicazione musicale o multimediale. Non è più il luogo in cui crei il backup e ripristini le app per i dispositivi iOS, ma manterrà film, serie TV, audiolibri e podcast. In seno agli annunci effettuati il 12 settembre Apple ha rilasciato il nuovo iTunes 12.7, sia per Windows che per macOS, e la novità più lampante è che non contiene più opzioni per la sincronizzazione di app o suonerie con iPhone, iPad, iPod touch.

Nella descrizione che accompagna l'aggiornamento Apple scrive: "Se prima usavi iTunes per sincronizzare le app o le suonerie sul tuo dispositivo iOS, usa il nuovo App Store o le Impostazioni relative alla Suoneria su iOS per scaricarle nuovamente senza l'ausilio del Mac". Apple sostiene che anche dopo questo aggiornamento le app e le suonerie "non più disponibili per il redownload" potranno essere sincronizzate collegando i dispositivi iOS al sistema.

In altre parole dovrebbe ancora essere possibile caricare le vecchie suonerie personalizzate con l'applicazione desktop. Non esiste più, però, l'intera parte relativa ad App Store all'interno dell'applicazione iTunes. Una mancanza che si farà sentire? Può darsi, per alcuni utenti, ma che sicuramente porterà dei vantaggi. Negli anni Apple ha raccolto critiche relativamente all'esperienza d'uso di iTunes, troppo piena di funzionalità e nessuna gestita in maniera efficace.

In più, la presenza di diverse tipologie di contenuti rendeva la navigazione ostica e a tratti frustranti, appesantendo inutilmente il flusso di lavoro con sgradevoli attese. Questo piccolo passo mette in evidenza la volontà di Apple di alleggerire il software riportandolo alle sue origini. Ci sono anche altre semplificazioni: i contenuti iTunes U sono all'interno della sezione Podcast, e le stazioni radio online vengono adesso posizionate nella barra laterale della libreria musicale.

L'eliminazione di App Store da iTunes potrebbe avere due motivi apparenti: indirizzare gli utenti al nuovo App Store ridisegnato su iOS 11, portare iTunes direttamente sul Windows Store. L'aggiornamento ad iTunes 12.7 è già disponibile via Mac App Store, e a questa pagina su Windows. Per una lista completa delle novità recatevi a questo indirizzo.