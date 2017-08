iPhone 8 annunciato il 12 settembre: trapela la data di presentazione

Apple dovrebbe tenere il suo evento di lancio annuale per i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre, almeno stando a quanto ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal. Gli inviti ufficiali non sono ancora stati inviati, quindi manca ancora l'ufficialità della notizia, tuttavia pare ormai solo una questione formale dal momento che il Journal non è la prima fonte a specificare questa data. Durante l'evento è attesa l'ufficializzazione di tre modelli di iPhone.

Uno dei modelli, il top di gamma, avrà un display OLED di nuova concezione che dovrebbe occupare la superficie frontale quasi nella sua interezza. Si parla di questa caratteristica incessantemente ormai da mesi, con il nuovo "iPhone 8" che potrebbe essere lo smartphone con il più ampio rapporto schermo-cornici fra quelli presenti sul mercato. Il dispositivo dovrebbe inoltre avere un prezzo di listino piuttosto elevato, pari a 999 dollari negli Stati Uniti.

Al suo fianco Apple annuncerà anche altri cellulari, più simili agli attuali modelli e meno innovativi. iPhone 7S e iPhone 7S Plus dovrebbero avere ancora una volta display LCD IPS da 4,7 e 5,5 pollici e migliorarsi soprattutto sotto la scocca, ottenendo un retro in vetro per supportare la ricarica wireless. Inoltre, Apple potrebbe annunciare anche Apple Watch e ufficializzare nuove feature di iOS 11 che saranno direttamente collegate ai nuovi modelli.

In forse anche una nuova Apple TV con display 4K Ultra HD, ma è naturale che tutte le attenzioni saranno orientate verso il nuovo smartphone con display OLED. I nuovi dispositivi arriveranno in seguito agli ultimi annunci provenienti da Cupertino avvenuti a giugno: fra questi i nuovi HomePod e iMac Pro, che dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell'anno. È probabile che si parlerà anche di questi prodotti durante l'evento di metà settembre.