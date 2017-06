Apple HomePod, l'altoparlante smart con Siri integrato

La WWDC 2017 è stata occasione per Apple di presentare HomePod, il vociferato altoparlante "smart" che si propone come una via di mezzo tra l'Echo di Amazon e i prodotti di Sonos. L'azienda di Cupertino lo ha infatti presentato calcando sia sulle sue funzionalità avanzate che sulla qualità audio che questo dispositivo è in grado di raggiungere. Assieme al nuovo iPad Pro e all'iMac Pro, questa WWDC si è rivelata densa di novità.

L'Apple HomePod ha una forma cilindrica con le facce superiore ed inferiore che vanno a curvarsi e a formare una superficie unica con il lato, coperto di tessuto. L'altoparlante sfrutta un woofer da quattro pollici e una matrice di sette tweeter che dovrebbe consentire, grazie al beam forming, di portare "alti puri con un incredibile controllo direzionale e potenti tecnologie che vengono integrate per preservare la ricchezza e l'intento delle registrazioni originali".

All'interno del dispositivo, definito "totalmente wireless", si trovano un processore Apple A8 e sei microfoni che permettono di interagire con HomePod utilizzando soltanto la voce grazie alla cancellazione dell'eco. Il cuore della parte "smart" del dispositivo è infatti Siri, il ben noto assistente vocale che può eseguire una grande varietà di azioni a partire da comandi vocali - Apple ha menzionato, tra le altre cose, anche la possibilità di controllare i propri dispositivi connessi con HomeKit. I comandi vocali non sono però l'unico metodo di interazione, dato che è possibile utilizzare anche con l'applicazione Home su iOS. Non c'è stata menzione della possibilità di controllare il dispositivo con prodotti al di fuori dell'ecosistema Apple.

Apple definisce HomePod "progettato per essere utilizzato con un abbonamento ad Apple Music". Questo perché, quando abbinato a tale abbonamento, è possibile istruire Siri riguardo i propri gusti musicali e avere quindi consigli personalizzati e sempre più mirati di nuovi brani. Queste informazioni sono poi condivise tra i vari dispositivi (es. iPhone, Mac). È altresì possibile chiedere a Siri informazioni specifiche sul brano in tempo reale, come il nome di uno dei musicisti che lo hanno eseguito.

Degno di nota è l'approccio che Apple ha riservato a quanto captato dai microfoni. L'azienda afferma infatti che tutta l'elaborazione dei suoni avviene in locale e che nessun dato viene trasmesso ai server fino a che non viene ascoltata la frase chiave "Hey Siri", nel tentativo di preservare maggiormente la privacy dei propri utenti. I dati vengono poi trasmessi cifrati, per limitare tentativi di intromissione da parte di terzi.

Al momento dell'annuncio Apple ha dichiarato che HomePod sarà venduto in USA, Regno Unito e Australia a partire da dicembre, con un prezzo di 349$. Non si hanno al momento informazioni circa la commercializzazione nel nostro Paese, probabilmente per una questione linguistica.