iPhone 8 sarà lo smartphone con meno cornici al mondo: le 10 previsioni di Kuo

L'analista Ming-Chi Kuo di KGI Securities torna a parlare di iPhone 8, iPhone 7S e iPhone 7S Plus con una lista di 10 previsioni sul prossimo top di gamma di Apple. I dispositivi dovrebbero essere annunciati nel mese di settembre e arrivare sul mercato in diversi paesi del mondo poco dopo. Le previsioni odierne di Kuo confermano molte delle notizie che sono trapelate in queste settimane e negli scorsi mesi, con alcune chicche in più sul design, i colori e Touch ID.

Secondo Kuo iPhone 8 avrà "un rapporto schermo-cornici più elevato rispetto a qualsiasi altro smartphone disponibile nel mondo", grazie ad una drastica riduzione nelle cornici e al display edge-to-edge che conosciamo già per via dei numerosi render basati sulle voci di corridoio. Solo un piccolo inserto sarà visibile sulla parte superiore per via della presenza dei sensori e per la fotocamera frontale. Ad oggi non si può evidentemente fare diversamente.

L'analista conferma anche la mancanza del tasto Home fisico e sottolinea che il lettore di impronte non sarà sotto vetro come volevano altri rumor. Kuo non parla nemmeno di Touch ID sul retro, ma secondo un nuovo report di Bloomberg la tecnologia potrebbe essere eliminata del tutto sul prossimo iPhone in favore di un nuovo metodo di autenticazione più affidabile (almeno così sembrerebbe) attraverso la scansione tridimensionale del volto del proprietario.

La stessa scansione tridimensionale viene tratteggiata da Ming-Chi Kuo nelle nuove "previsioni", e suggerisce anch'egli la possibile eliminazione della tecnologia utilizzata oggi per la scansione delle impronte. Queste le sue parole: "Pensiamo che il modello OLED non supporti il riconoscimento dell'impronta per diverse ragioni: il design full-screen non funziona con le tecnologie attuali per la lettura delle impronte, e la possibilità di scansionarle attraverso il vetro del display include sfide difficili da affrontare, fra cui: un design dei pixel del pannello più complesso, prestazioni inferiori e meno affidabili nonostante i pannelli OLED siano più sottili dei LCD per via della struttura a più strati". Allo stesso tempo, con l'eliminazione del Touch ID Apple potrebbe rientrare nei tempi di rilascio previsti a differenza di quanto emerso da rumor precedenti.

Di seguito riportiamo una traduzione libera delle 10 previsioni su iPhone 8 di Ming-Chi Kuo: