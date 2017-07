iPhone 8 in versione ''silver''. Eccolo in nuove immagini

Non si fa altro che parlare del nuovo iPhone di Apple in arrivo entro la fine dell'anno. Un telefono che per molti sarà simbolo della rinascita a livello di design per l'azienda di Cupertino con un cambiamento nello stile e sopratutto con l'introduzione del nuovo display OLED a tutto schermo ossia con cornici ridotte al minimo e la scomparsa del pulsante Home frontale. Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche ma anche sulle caratteristiche che lo smartphone possederà hanno permesso al famoso designer, Martin Hajek, di realizzare alcuni render del nuovo iPhone 8 sia nella versione "Black" che in quella "Silver" riuscendo a far vedere nei minimi dettagli quali saranno le forme del nuovo top di gamma dell'azienda di Cupertino.

Dalle immagini si vede bene come il nuovo iPhone 8 di Apple, pur mantenendo una scocca in qualche modo simile a quella attuale, vada a modificare completamente la parte anteriore e posteriore dello smartphone sia per quanto concerne il design che per i materiali. In questo caso inevitabile osservare il display OLED completamente borderless con una riduzione delle cornici e la presenza della lunetta superiore dove verranno posti tutti i vari sensori ma anche la fotocamera anteriore. Nessun tasto fisico anteriore che dunque dovrebbe essere sostituito da un tasto virtuale creato ad hoc con il nuovo iOS 11 e capace di assicurare la lettura dell'impronta digitale.

E' palese come queste immagini potrebbero non far vedere il reale aspetto degli iPhone 8 in arrivo ma ormai le indiscrezioni sembrano indirizzarsi tutte verso queste specifiche che dunque non dovrebbero discostare poi troppo dal vero aspetto dello smartphone. Dal render si nota la presenza del vetro al posteriore con il distacco tra la cornice laterale in alluminio che dunque potrebbe in qualche modo far dimenticare la continuità che ad oggi caratterizza l'iPhone 7 e 7 Plus in tal senso. A livello di colorazioni le indiscrezioni non parlano se non della versione nera che di certo sarà presente. Apple potrebbe magari aver deciso di realizzare questo nuovo iPhone 8 solamente in nero e in silver lasciando ad iPhone 7s e 7s Plus la possibilità di presentarsi anche in altre diverse colorazioni come quelle Rose Gold o Gold.

Su iPhone 8 sembra ormai esserci certezze e pochi misteri. A livello tecnico, come detto, l'azienda di Cupertino potrebbe aver introdotto un sensore per le impronte digitali sotto al vetro capace dunque di far abbandonare il classico "Home Button" che negli anni ha sempre caratterizzato l'aspetto degli iPhone. Questo chiaramente a causa dell'introduzione del nuovo pannello OLED a tutto schermo che caratterizzerà proprio l'aspetto del nuovo telefono di Apple. Presente anche una nuova doppia fotocamera al posteriore che viene posizionata in senso verticale e che permetterà agli utenti di spingersi oltre le classiche fotografie finora viste con nuove modalità di scatto e nuovi effetti. Non solo perché tutto questo potrebbe permettere ad Apple di utilizzare il su nuovo iPhone 8 come dispositivo votato alla realtà virtuale magari inserendolo in un visore specifico. Presente anche una cam anteriore completamente nuova e capace, a detta delle indiscrezioni, di realizzare una scansione del volto dell'utente sbloccando lo smartphone in piena sicurezza.