iPhone 8: data di lancio, prezzi e tagli di storage emersi online

Tre grosse indiscrezioni sono emerse nelle scorse ore relativamente al prossimo iPhone 8. La prima: il prossimo atteso melafonino - il primo rivoluzionario a distanza di alcune generazioni da iPhone 6 - sarà annunciato ufficialmente il 12 settembre. A riportare queste voci è Mac4Ever, che stima il rilascio al pubblico dei nuovi smartphone dopo oltre una settimana dal lancio, ovvero il 22 settembre. Le date di presentazione e del debutto di iPhone 8 possono essere previste utilizzando una sorta di filo logico, seguendo lo storico precedente dei rilasci dell'azienda.

Apple solitamente piazza l'evento di lancio il martedì o il mercoledì, aspettando qualche settimana per il debutto commerciale che avviene il venerdì. Le informazioni raccolte dalla fonte sfruttano una fonte interna ad un operatore telefonico francese, ma non è ufficiale e non ancora confermata dai vertici di Cupertino. Se osserviamo i precedenti rilasci di Apple (negli USA) possiamo comunque intuire che l'indiscrezione non è così insensata. Le riportiamo qui di seguito:

2012 : iPhone 5 annunciato il 12 settembre, rilasciato il 21 settembre

: iPhone 5 annunciato il 12 settembre, rilasciato il 21 settembre 2013 : iPhone 5s/5c annunciati il 10 settembre, rilasciati il 20 settembre

: iPhone 5s/5c annunciati il 10 settembre, rilasciati il 20 settembre 2014 : iPhone 6, annunciato il 9 settembre, rilasciato il 19 settembre

: iPhone 6, annunciato il 9 settembre, rilasciato il 19 settembre 2015 : iPhone 6s, annunciato il 9 settembre, rilasciato il 25 settembre

: iPhone 6s, annunciato il 9 settembre, rilasciato il 25 settembre 2016: iPhone 7, annunciato il 7 settembre, rilasciato il 16 settembre+

In questo evento Apple potrebbe svelare anche una nuova Apple TV 4K e un nuovo modello di Apple Watch (Serie 3), insieme a nuove feature software su iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 e tvOS 11. Le indiscrezioni su iPhone 8, comunque, non si arrestano qui e nelle scorse ore ne sono arrivate ben tre distinte da fonti separate: oltre alla possibile data di lancio è stato rivelato anche che il nuovo melafonino avrà 3 GB di RAM e un minimo di 64 GB di storage. Gli altri tagli saranno da 256 GB per la soluzione intermedia e 512 GB per la top di gamma.

Il rumor è stato riportato dall'utente GeekBar sulla piattaforma di microblogging cinese Weibo, insieme ad un'immagine che mostrerebbe un chip di memoria SanDisk (che non ha mai rifornito Apple di chip di memoria per i precedenti iPhone) da 64 GB, disponibile anche nel taglio da 256 GB. Ad occuparsi della fornitura dei chip di storage ci sarà anche Toshiba, mentre della variante da 512 GB si occuperanno esclusivamente Samsung e SK Hynix. Anche iPhone 7S Plus avrà 3 GB di RAM, mentre iPhone 7 si fermerà, secondo precedenti voci, a 2 GB.

L'ultimo rumor parla invece del prezzo del modello base, pari a 999 dollari e probabilmente superiore ai 1000 euro nel nostro paese. Si tratta di una tendenza che abbiamo visto con altri produttori: Samsung ha aumentato il prezzo del suo recente Galaxy Note 8, ed anche quello di OnePlus 5 è aumentato rispetto al predecessore. Questo accadrà molto probabilmente anche con iPhone 8, almeno stando a quanto riportano alcuni addetti ai lavori citati dal NY Times. Ma quanti sono realmente disposti a spendere oltre 1000 euro per uno smartphone?