Apple TV: nuove conferme sull'arrivo di una versione con supporto al 4K e all'HDR

Il rilascio delle nuove Beta per quanto concerne i sistemi operativi di Apple continuano a svelare particolari importanti non solo per quanto concerne il nuovo iPhone 8 che chiaramente risulta protagonista delle scene ma anche per quanto riguarda ulteriori nuovi dispositivi che Apple potrebbe facilmente presentare durante il proprio Keynote di settembre. In questo caso parliamo della Apple TV in quanto il rilascio della nuova Beta di tvOS ha permesso di confermare le novità in arrivo con il dispositivo durante il periodo autunnale.

In questo caso tramite ilo sviluppatore Guilherme Rambo è stato possibile avere conferma sulle specifiche e soprattutto sulle compatibilità della prossima versione della Apple TV. Sì, perché il codice di tvOS ha permesso di identificare il fatto che la prossima Apple TV, con nome in codice J105, permetterà di supportare la visione dei contenuti in 4K. Oltretutto sempre lo sviluppatore è riuscito a carpire informazioni in merito al fatto che proprio il nuovo tvOS 11 dalla nuova Beta 7 permetterà il supporto alle funzionalità HDR.

La possibilità che Apple potesse introdurre una nuova Apple TV era nell'aria da tempo ma ancora non era stato possibile ottenere una conferma precisa cosa che invece sembra essere arrivata direttamente da Apple con l'ultima Beta di tvOS. Già ad inizio mese, grazie al codice del nuovo HomePod di Apple, era stato possibile ottenere le prime informazioni sulle nuove TV dell'azienda di Cupertino nelle quali era stato scoperta la remota possibilità che fosse in arrivo un nuovo dispositivo capace di offrire proprio il supporto ai contenuti multimediali in 4K ed HDR10 oltre al Dolby Vision.