Apple Pay in arrivo in Italia. Tradotte le pagine di supporto in lingua italiana

Apple Pay arriverà molto presto anche in Italia. E' quanto emerge dall'aggiornamento delle pagine di supporto alla piattaforma che negli ultimi giorni sono state tradotte anche in italiano. Segno questo che permette di ben sperare per un arrivo quanto mai breve dell'ormai famoso sistema di pagamento tramite smartphone o orologio che la casa di Cupertino da qualche anno ha sviluppato e distribuito in alcuni paesi del mondo. Il possibile evento in arrivo a marzo per la presentazione della nuova linea di iPad Pro potrebbe essere facilmente la data di rilascio per Apple Pay anche nel nostro paese oltre anche alla Germania, dove sono state avvistate le medesime pagine di supporto chiaramente in tedesco.

Le pagine di supporto tradotte in italiano sono quelle di introduzione all'intero sistema e non pagine secondarie. Viene quindi spiegato passo dopo passo come dovrà essere utilizzato il nuovo sistema di pagamento e come l'utente potrà attivare le proprie carte di credito, associarle al proprio profilo, e quindi realizzare i pagamenti con l'iPhone o con il proprio Apple Watch. Presenti alcune immagini, anch'esse tradotte completamente in italiano, dove appare un esempio di transizione avvenuta su di un iPhone per il pagamento del classico caffè nella città di Verona.

Apple Pay è stato introdotto per la prima volta negli USA nel 2014 quando l'azienda di Cupertino deciso che fosse arrivato il momento di creare una piattaforma proprietaria che consentisse agli utenti di effettuare pagamenti utilizzando il proprio iPhone o il proprio Apple Watch. In questo caso però la difficoltà di portarlo in tutti gli stati era quella di accordarsi con i vari istituti di credito. L'ultima in ordine è stata la Spagna che il mese scorso ha aperto le transazioni con Apple Pay. Prima di lei il Giappone, Singapore, Regno Unito, Canada, Australia, Cina, Svizzera, Francia ma anche Nuova Zelanda e Russia oltre agli Stati Uniti.