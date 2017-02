Apple presenterà nuovi iPad Pro, iPhone SE e iPhone 7 e 7 Plus RED in un evento a marzo

Nuove indiscrezioni parlano di un evento in arrivo per il prossimo mese di marzo dove Apple presenterà la sua nuova lineup di iPad con la presenza di alcune novità anche per gli altri dispositivo della casa di Cupertino. Sì perché se della nuova linea degli iPad Pro ormai sembrano conoscersi molte informazioni quello che le ultimissime indiscrezioni svelano di certo colpiranno molti utenti visto che si parla di novità in seno agli iPhone SE ma anche agli attuali iPhone 7 e 7 Plus.

Secondo alcune fonti di Macotakara, infatti, Apple sarebbe pronta a presentare durante un evento del mese prossimo non solo tutta la sua nuova linea di iPad Pro ma anche di nuovi smartphone iPhone. In questo caso abbiamo visto come gli utenti nei prossimi mesi potranno scegliere nel mondo dei tablet Apple non più solo iPad da 12" e da 9.7" ma nella linea Pro con ogni probabilità faranno la loro comparsa anche i Mini iPad da 7.9" nonché un nuovo iPad, di cui non si conosce il nome, che dovrebbe possedere un display da 10.5 pollici e soprattutto cornici ridotte come mai successo in Apple.

L'azienda di Cupertino è dunque pronta a rinnovare completamente la sua linea di iPad introducendo novità sia sul lato estetico, almeno per il nuovo iPad da 10.5", ma anche dal punto di vista hardware con l'introduzione dei nuovi processori sempre più potenti. Non è tutto visto che le indiscrezioni indirizzano la possibilità che, se il nuovo iPad da 10.5" potrebbe costare di più rispetto agli altri, Apple, sarebbe invece pronta ad abbassare il prezzo sia per gli iPad da 9.7" che per i nuovi da 7.9".

L'evento però non si fermerà alla mera presentazione degli iPad di nuova generazione ma punterà anche all'introduzione di novità sia per gli iPhone SE che per gli iPhone 7 e 7 Plus. Ecco che Tim Cook potrebbe svelare un nuovo iPhone SE con memoria maggiorata da 128GB e chissà magari con l'introduzione di qualche novità a livello hardware. Ma non è tutto perché durante l'evento potrebbe fare la sua comparsa una nuova versione degli attuali iPhone 7 e 7 Plus, in colorazione RED (Product) ossia rossa.

Il grande successo degli altri prodotti di questa linea avrebbe portato la dirigenza Apple a realizzare e commercializzare gli attuali iPhone in questa nuova colorazione: un modo per riuscire a tamponare le vendite in attesa dell'arrivo del nuovo iPhone dell'anniversario.