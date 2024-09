Microsoft lancia nuove funzionalità per Copilot: ecco le 3 novità principali

Microsoft ha svelato una serie di aggiornamenti per Copilot, l'assistente IA integrato nella suite Microsoft 365. Gli sviluppi annunciati mirano a ridefinire il concetto di lavoro basato sulla conoscenza, offrendo nuovi strumenti per la collaborazione e l'automazione dei processi aziendali. Sono tre le novità principali fra quelle annunciate da Microsoft.

Copilot Pages emerge come una delle novità più rilevanti: descritta come un'area di disegno dinamica e persistente, la feature è progettata per facilitare la collaborazione tra più esseri umani e intelligenza artificiale. Consente agli utenti di rendere permanenti i contenuti generati dall'IA, modificarli e condividerli con i colleghi.AI.

3 novità per Copilot su Microsoft 365, tra Pages e i nuovi agenti

Microsoft ha anche annunciato diversi miglioramenti per Copilot nelle applicazioni di Microsoft 365. Excel, ad esempio, ora supporta l'analisi di dati non formattati in tabelle e supporta nuove formule come XLOOKUP e SOMMA.SE. L'integrazione di Python in Excel apre nuove possibilità per analisi avanzate, previsioni e visualizzazioni complesse, rendendo queste funzionalità accessibili anche a chi non ha competenze di programmazione. PowerPoint beneficia di un nuovo generatore di narrazioni, che aiuta gli utenti a creare presentazioni partendo da uno schema iniziale, mentre l'integrazione con Brand Manager assicura che le presentazioni siano coerenti con l'identità visiva aziendale.

Su Teams, adesso Copilot può analizzare sia le trascrizioni delle riunioni sia le chat, fornendo un quadro completo delle discussioni. Outlook introduce l'opzione "Prioritize my inbox", che aiuta gli utenti a gestire più efficacemente il sovraccarico di email. Word si arricchisce della capacità di importare contenuti da varie fonti, inclusi email e riunioni, integrandoli direttamente nel flusso di lavoro. OneDrive ottiene la capacità di "ragionare" sui file archiviati, facilitando la ricerca e il confronto dei documenti.

L'ultima delle innovazioni più significative è l'introduzione degli agenti Copilot: si tratta di assistenti basati sull'IA progettati per automatizzare ed eseguire processi aziendali, passando da semplici prompt a operazioni più complesse e autonome. Gli agenti operano all'interno dell'ecosistema Microsoft 365, garantendo la sicurezza dei dati aziendali. Microsoft ha inoltre presentato Agent Builder, un'esperienza basata su Copilot Studio che permette a chiunque di creare rapidamente un agente Copilot, collegandolo a SharePoint per accedere ai dati aziendali pertinenti.

L'impatto di Copilot sul mondo aziendale è già tangibile, sottolinea Microsoft nel post con cui ha annunciato le novità. L'azienda ha citato alcuni esempi, fra cui Vodafone che ha investito nella tecnologia per 68 mila dipendenti, mentre Amgen la utilizza per accelerare la ricerca sulle malattie rare. Fra le aziende che hanno investito sulla tecnologia sono state citate anche Teladoc, che riporta un risparmio di tempo significativo per i suoi agenti del servizio clienti, e Finastra, che ha notevolmente accorciato i tempi di produzione dei contenuti marketing. Microsoft sottolinea che questi aggiornamenti rappresentano solo l'inizio di una nuova fase di innovazione per Copilot, promettendo ulteriori sviluppi nei prossimi mesi con l'obiettivo di potenziare la produttività e accelerare il valore aziendale per tutti i suoi clienti.