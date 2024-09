Amazon ordina ai dipendenti di tornare in ufficio 5 giorni alla settimana

Dal prossimo gennaio i dipendenti di Amazon non potranno più lavorare in smart working. Il CEO Andy Jassy richiama tutti in ufficio, cinque giorni alla settimana, ma sarà conservata un po' di flessibilità per circostanze straordinarie.

Con una comunicazione indirizzata ai dipendenti, il CEO di Amazon Andy Jassy ha posto fine allo smart working. Al grido di "vogliamo operare come la più grande startup del mondo", Jassy ha spiegato che per raggiungere i nuovi obiettivi è necessario "tornare a stare in ufficio come facevamo prima del COVID", quindi 5 giorni alla settimana.

Il tutto si concretizzerà dal 2 gennaio 2025, dando modo al personale di prepararsi al nuovo cambiamento di stile di vita. Amazon conta 1,5 milioni di dipendenti nel mondo, di conseguenza la decisione interesserà migliaia di persone.

Collaborazione, brainstorming e facilità di imparare e innovare sono solo alcuni dei benefici elencati da Andy Jassy nella sua lettera. "Gli ultimi 15 mesi in cui siamo tornati in ufficio almeno tre giorni alla settimana hanno rafforzato la nostra convinzione dei benefici" dello stare insieme in ufficio, ha spiegato il CEO.

Nonostante richieda la presenza in ufficio 5 giorni a settimana, Amazon manterrà flessibilità per andare incontro alle esigenze di tutti. "Prima della pandemia, non tutti erano in ufficio cinque giorni alla settimana, ogni settimana. Se voi o il vostro bambino eravate malati, se avevate una sorta di emergenza domestica, se eravate in viaggio per incontrare clienti o partner, se avevate bisogno di un giorno o due per sviluppare in un ambiente più isolato, le persone lavoravano in remoto. Questo è stato capito e lo sarà anche in futuro".

"Ripristineremo anche i desk assegnati nelle sedi che erano organizzate in precedenza in questo modo, comprese le sedi centrali degli Stati Uniti (Puget Sound e Arlington). Per le sedi che prima della pandemia erano organizzate in modo agile, tra cui gran parte dell'Europa, continueremo a operare in questo modo".

La decisione di Amazon non farà felici molti dipendenti, che ritengono il lavoro da casa non solo più efficace in termini di produttività, ma anche un mezzo per risparmiare tempo e denaro persi negli spostamenti, senza contare lo stress. A maggio dell'anno scorso, i lavoratori della sede centrale di Amazon a Seattle organizzarono uno sciopero per protestare contro i cambiamenti alla politica climatica del gigante dell'e-commerce, i licenziamenti e l'obbligo di tornare in ufficio.