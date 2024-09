Samsung potrebbe lanciare il primo smartphone arrotolabile al mondo. Ecco come sarà

Samsung prevede di lanciare uno smartphone con display arrotolabile da 12,4 pollici nel 2025, sfidando la concorrenza nel settore dei pieghevoli. Contemporaneamente, l'azienda attua misure di riduzione dei costi per mantenere la competitività nel mercato globale.

Secondo quanto riportato dal media coreano The Elec, Samsung dovrebbe lanciare un innovativo smartphone con display arrotolabile nel 2025. Il colosso tecnologico sudcoreano starebbe sviluppando un dispositivo con uno schermo da 12,4 pollici quando completamente aperto, potenzialmente il più grande mai visto su uno smartphone.

Il lancio di un telefono arrotolabile potrebbe essere una risposta al recente lancio di HUAWEI con il Mate XT, il primo telefono pieghevole a triplo schermo al mondo.

Se ricordate bene, il concept di smartphone arrotolabile non è del tutto nuovo nel settore. Negli ultimi anni, aziende come OPPO, LG e Motorola hanno presentato prototipi di dispositivi arrotolabili, ma senza mai lanciarli sul mercato consumer. Se Samsung riuscirà a commercializzare il suo dispositivo arrotolabile entro la seconda metà del 2025, come previsto, potrebbe essere la prima azienda a portare questa tecnologia nelle mani dei consumatori su larga scala.

Se Samsung riuscirà a lanciare su larga scala questa tecnologia, sicuramente confermerà la sua posizione di leader nel settore degli smartphone, contrastando la crescente concorrenza di marchi come HONOR, HUAWEI e OnePlus.