Meta perde un pezzo chiave dell'IA: Joelle Pineau lascerà l'azienda

Joelle Pineau, vicepresidente della ricerca IA di Meta, lascerà l'azienda il 30 maggio. La sua uscita arriva in un momento cruciale per la società guidata da Mark Zuckerberg, impegnata nella corsa all'intelligenza artificiale.

Joelle Pineau, vicepresidente della ricerca sull'intelligenza artificiale di Meta, ha annunciato con un post su LinkedIn che lascerà la società il 30 maggio, dopo oltre due anni alla guida del laboratorio di ricerca fondamentale sull'IA, in breve FAIR.

Il suo addio arriva in un momento importante per Meta, che sta investendo decine miliardi di dollari - 65 solo nel 2025 - per affermarsi come leader nel settore in competizione con OpenAI e Google.

Dopo l'innamoramento per il metaverso, Mark Zuckerberg ha messo l'IA al centro di Meta, puntando allo sviluppo di assistenti intelligenti per oltre un miliardo di utenti e, nel lungo termine, all'intelligenza artificiale generale.

Joelle Pineau

Pineau ha giocato un ruolo chiave in questa strategia, contribuendo allo sviluppo di progetti come la famiglia di modelli open-source Llama e la piattaforma PyTorch, fondamentale per la comunità degli sviluppatori di intelligenza artificiale. Entrata in Meta nel 2017 per dirigere il laboratorio AI di Montreal, Pineau è anche professoressa di informatica alla McGill University, dove co-dirige il laboratorio di apprendimento e ragionamento.

La partenza di Pineau avviene poche settimane prima della LlamaCon AI conference del 29 aprile, durante la quale Meta presenterà la nuova versione del suo modello Llama e, secondo indiscrezioni, un'app indipendente per il chatbot Meta AI.

Pineau si è congedata da Meta esprimendo fiducia nel futuro della ricerca IA di Meta, dichiarando che l'azienda ha tutte le risorse per sviluppare sistemi all'avanguardia in modo responsabile. Meta ha affermato che è in corso una ricerca per trovare un nuovo responsabile di FAIR. "Ringraziamo Joelle per la sua guida di FAIR", ha dichiarato un portavoce di Meta in un comunicato. "È stata una voce importante per l'Open Source e ha contribuito a far progredire i nostri prodotti e la scienza che li sostiene".

Pineau non ha ancora svelato i suoi piani futuri, limitandosi a dire che si prenderà del tempo per riflettere prima di intraprendere una nuova avventura.