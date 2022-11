CiccioGamer89 si difende: non sono un evasore, ho sempre pagato tutto

Mirko Alessandrini, meglio conosciuto come Cicciogamer89, si difende. Dopo la fuga di notizie delle scorse ore sulla denuncia per omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA, lo youtuber romano si difende con un video in cui spergiura la buona fede e la massima trasparenza, sia con l'Agenzia delle Entrate che con il suo pubblico.

Nel video Alessandrini anzitutto punta il dito contro le tempistiche della notizia, uscita di sabato quando le sedi pertinenti per verificare la denuncia sono chiuse. Inoltre, sottolinea in un passaggio che essendo un personaggio pubblico sarebbe "stupido" a evadere le tasse.

"Il mio obiettivo non è fare i soldi e scappare via, il mio obiettivo è quello di rimanere nel cuore delle persone per più tempo possibile, lasciare un qualcosa bello, costruire qualcosa di bello e duraturo. […] Evadere le tasse è l'ultimo dei miei pensieri".

Cicciogamer89 spiega di aver pagato sempre tutti gli F24 e di aver versato sempre un "sacco di tasse". Nel suo video, non mancano riferimenti a un presunto "colpevole" che uscirà fuori da questa vicenda, con accuse agli ispettori di fare verifiche sugli youtuber usando Social Blade, sito che monitora le "performance" dei personaggi social. In un altro passaggio del video afferma che in Italia c'è un meccanismo che "ogni tanto deve beccare qualcuno" e che lo Stato "è nemico del popolo in generale e se la prende sempre con chi paga la tasse".

"Né a me né al mio commercialista sono arrivate PEC o cartelle esattoriali", sottolinea lo youtuber, confermando di essere consapevole di essere oggetto da tempo di un controllo fiscale sugli ultimi 5 anni di attività, tanto da aver dato "qualsiasi informazione" a chi svolge le indagini e di essere in attesa di responso.

Lo youtuber conclude spiegando che ora dovrà verificare l'esistenza di questa denuncia. "Tutte le testate giornalistiche mi stanno diffamando dicendo che è certezza che io ho evaso, in realtà non è assolutamente vero, non so che dirvi. […] Se avessi evaso, ma non per mia volontà, ve lo posso giurare su mia nonna, andrò a pagare tutto quello che devo pagare".