Samsung entra nell'era dell'Intelligenza Artificiale! Ecco i nuovi Galaxy S24 con l'AI

Il grande giorno di Samsung è finalmente arrivato. I nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sono realtà. Tre nuovi smartphone che permettono all'azienda sudcoreana di entrare a capofitto nel mondo dell'Intelligenza Artificiale e di farlo implementando tante funzionalità che l'utente potrà sfruttare nell'uso quotidiano del proprio smartphone. Abbiamo messo le mani in anteprima su questi tre device appena presentati a San Francisco e abbiamo cercato di capire come Galaxy AI, questo il nome dell'intelligenza Artificiale di Samsung, possa effettivamente dare aiuto a chi acquisterà i nuovi smartphone di Samsung. Ecco allora le nostre prime impressioni sulla nuova serie di Galaxy S24.

Galaxy AI: l'Intelligenza Artificiale mobile

Samsung dunque entra nell’era dell’Intelligenza Artificiale mobile e lo fa per prima, sola dopo OPPO e HONOR, con grande maestria e grande impeto permettendo per la prima volta agli utenti che sceglieranno i suoi nuovi Galaxy S24 di poter sfruttare tante nuove esperienze mobile con Galaxy AI. È questo il nome dato da Samsung alla sua intelligenza artificiale che come vedremo in questa nostra anteprima sarà sfruttata per alcune funzionalità che, a detta proprio dell’azienda, saranno quelle maggiormente sfruttate dagli utenti nel quotidiano.

Il fulcro della nuova serie di Galaxy S24 è dunque Galaxy AI e nelle prime ore passate a giocare con i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra abbiamo capito che il lavoro fatto dall’azienda è sicuramente importante e che seppure in prima release Galaxy AI è già ben predisposta e ben funzionante. Certamente ci sarà da capire nell'uso quotidiano quanto effettivamente possa aiutare gli utenti e quanto soprattutto potrà funzionare, snellire le operazioni, e soprattutto quanto sarà veloce nel realizzare quanto promette. Bisognerà metterla sotto torchio non appena avremo tra le mani gli smartphone per la recensione ma di certo la base di partenza è già ricca e ben realizzata.

Cosa si potrà fare con Galaxy AI?

Una delle funzionalità che mi ha particolarmente colpito durante l'anteprima è stata senza dubbio quella che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per comunicare. Nello specifico c'è la cosiddetta Traduzione Live con cui sarà possibile 'chattare' o ancora meglio chiamare un amico o un negozio o ancora un ristorante quando ci troviamo all'estero. In questo caso sarà possibile poter parlare tranquillamente, anche se non conosciamo la lingua dell’interlocutore, grazie alla traduzione simultanea che Galaxy AI realizzerà in tempo reale e in modo anche bidirezionale direttamente all’interno dell’app Telefono.

Come detto l'abbiamo provata per chiamare un ristorante coreano e ammettiamo che tutto è andato a buon fine: siamo riusciti a prenotare un tavolo anche se non conoscevamo il coreano e abbiamo capito a perfezione ciò che ci diceva il nostro interlocutore coreano tradotto direttamente da Galaxy AI. In questo caso per correttezza sappiate che l’interlocutore viene avvisato a voce con un messaggio non appena attiviamo il comando di traduzione con Galaxy AI.

Altra funzionalità che riguarda sempre la comunicazione ma anche il lavoro più professionale è l’Interprete. In questo caso i nuovi Galaxy S24 possono registrare, come accadeva prima, una conversazione o anche una conferenza di lavoro con più persone direttamente nell’app Registratore. A questo punto può entrare in gioco Galaxy AI che riuscirà a trascrivere l'intera conversazione in tempo reale suddivisa addirittura per oratori. Non solo perché l’Intelligenza Artificiale si spingerà oltre permettendo di tradurre in qualsiasi lingua l’intera trascrizione. E sappiate che il tutto può funzionare anche senza una connessione dati o il Wi-Fi.

Si chiama invece Cerchia e cerca, sì nome un po’ bizzarro in italiano, la funzionalità che permette di sfruttare al massimo la già nota Google Lens. In questo caso infatti, dopo una pressione prolungata sul tasto Home, automaticamente apparirà la barra di ricerca di Google e da qui si potrà cerchiare, evidenziare o toccare con le dita o la S Pen se abbiamo un Galaxy S24 Ultra, qualsiasi cosa sullo schermo cioè qualsiasi oggetto o soggetto presente sullo scatto fotografico appena realizzato, dando sfogo alla visualizzazione di molteplici risultati di ricerca.

Non solo perché come avviene con Google Lens, anche con Galaxy AI, sarà possibile digitare parole chiave per approfondire la ricerca. Oltretutto la funzionalità potrà essere sfruttata dagli utenti anche sui social, sui video, perché basterà tappare e Galaxy AI effettuerà la ricerca dell’oggetto selezionato. Quindi se l’utente nota qualcosa che colpisce la sua attenzione all’interno di un post sui social media di un amico o un oggetto divertente o sorprendente su YouTube Shorts, potrà avere maggiori informazioni senza dover uscire dall’app in cui si trova. E a seconda di dove si trova, per alcuni tipi di ricerche, l’utente sarà in grado di visualizzare panoramiche informative generate dall’AI con il contesto e informazioni utili riprese da internet, potendo inoltre porre domande più complesse e dettagliate. E sappiate che sarà esclusiva di Samsung e in contemporanea arriverà anche sui Google Pixel 8 e 8 Pro con il prossimo Feature Drop.

E quando si parla della serie Galaxy S non si può non parlare del comparto fotografico. In questo caso i nuovi smartphone introducono una novità in questo ambito sempre legata a Galaxy AI. In questo caso infatti ci sono innovativi strumenti di editing di Galaxy AI che consentono di apportare modifiche profonde agli scatti realizzati un po’ come Google permette di fare con i suoi Pixel. In questo caso infatti una volta scattata una foto, direttamente nell’editor dei Galaxy si può sfruttare la cosiddetta Modifica Generativa che permette di spostare, ridimensionare, capovolgere soggetti o oggetti nella scena sfruttando poi la rigenerazione automatica dello sfondo del vuoto lasciato dall’oggetto o il soggetto spostato.

Così, quando un’immagine è inclinata, l’AI può migliorarla, riempiendo i bordi. E quando si ha necessità di spostare leggermente un oggetto o una persona per collocarlo nella posizione perfetta, l’AI consente di regolare la posizione del soggetto spostato, generando uno sfondo nel punto in cui esso si trovava precedentemente.

Ogni volta che Galaxy S24 utilizza l’AI generativa per modificare un’immagine, sull’immagine e nei metadati comparirà una filigrana. E se si ha la necessità di visualizzare in slow motion un video, l’Instant Slow Motion può generare fotogrammi aggiuntivi in base ai movimenti per ridurre la velocità di riproduzione delle sequenze di azione e permettere di apprezzarne i dettagli. Ammettiamo che avendolo provato il tutto lo si fa in pochi secondi e il risultato, seppur non precisissimo, è notevole soprattutto perché sarà possibile continuare a modificare l’immagine per migliorarla facendo imparare anche a Galaxy AI queste novità per il futuro.

Ci sono poi tantissime altre funzionalità che Galaxy AI permetterà di avere quotidianamente in tutti i Galaxy S24. Per i messaggi e altre app, Assistente Chat può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati: ad esempio, un messaggio cortese a un collega o una frase breve e accattivante per la descrizione di un post sui social media. Galaxy AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. In macchina, Android Auto riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte, come inviare a qualcuno l’orario di arrivo previsto, in modo da riprendere in seguito la comunicazione con gli interlocutori mentre ci si concentra alla guida.

Tante nuove funzionalità di Galaxy AI che abbiamo provato e che chiaramente arriveranno su tutti e tre gli smartphone grazie alla Samsung One UI 6.1 basata su Android 14 che già conosciamo anche se qui con le implementazioni dell’Intelligenza artificiale di Galaxy AI diventa ancora più completa. Al momento purtroppo non sappiamo come e quando arriveranno sugli smartphone dello scorso anno.

Samsung Galaxy S24 Series: come cambiano?

Chiaramente i nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra non introducono solo novità lato software ma cambiano, seppur di poco, la loro estetica e anche il loro hardware.

C’è innanzitutto il nuovo Galaxy S24 Ultra che forse cambia più degli altri perché introduce il titanio per il telaio, migliorando la resistenza e anche la durabilità del prodotto. Non solo perché Samsung pone su questo device addirittura un vetro Gorilla Glass Armor che è ancora più resistente del Victus rendendo dunque più resistente a graffi il display. A livello ergonomico sappiate che il nuovo Ultra di Samsung dona una sensazione in mano di maggiore comfort sembrando più leggero seppure il peso diminuisce di soli 2 grammi e dunque praticamente impercettibili.

Gli angoli sono meno smussati e soprattutto il display non è più curvo ma piatto. Sì, una scelta che in molti speravamo o si aspettavano e che finalmente è arrivata. Display sempre ai massimi livelli con luminosità di picco che aumenta raggiungendo i 2600 nit ma soprattutto con un pannello da 6,8 pollici enorme e ottimizzato al massimo, soprattutto nelle cornici, per contenuti in alta definizione e per la massima produttività soprattutto con la S Pen, che rimane sempre nascosta nella scocca.

I Samsung Galaxy S24 e S24 Plus sono simili nel design allo scorso anno con un’estetica che affina quanto fatto in precedenza, proponendo ancora una cornice della scocca dai bordi piatti anche se meno rispetto agli S23 e S23 Plus. L’ergonomia è migliorata forse per piccole curve tra scocca, display e vetro ma di fatto si tengono meglio in mano e sono estremamente minimal con i tre sensori posteriori quasi a filo della back cover. Display sempre da 6,2 e 6,7 pollici di tipo Dynamic AMOLED 2X e con refresh rate variabile tra 1 e 120Hz e con picco di luminosità a 2600 nits anche per loro con l'ormai noto Vision Booster per la massima visibilità all'esterno.

Interessante l'interesse maggiore da parte di Samsung per l'ambiente visto che l'intera serie di Galaxy S24 presenta componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare riciclati. Nel caso di Galaxy S24 Ultra, la batteria è stata realizzata con almeno il 50% di cobalto riciclato, mentre negli altoparlanti sono stati incorporati elementi realizzati con terre rare riciclate al 100%. Galaxy S24 è anche la prima serie di Galaxy S progettata con acciaio riciclato e poliuretano termoplastico (TPU). Galaxy S24 Ultra presenta altoparlanti realizzati con almeno il 40% di acciaio riciclato, e utilizza almeno il 10% di TPU riciclato pre-consumo nei tasti laterali e di volume. Inoltre, ogni Galaxy S24 viene venduto in una confezione realizzata con carta riciclata al 100%.

Differenze importanti rispetto allo scorso anno invece per il processore. Da una parte c’è Galaxy S24 Ultra che si propone con il personalizzato Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy con processo a 4 nanometri e, come detto, ottimizzato appositamente per questo device nel clock con ben 12GB di RAM. Oltretutto per dare maggiore spessore al gaming sappiate che su tutti i modelli della serie Galaxy S24 sarà presente un sistema di controllo termico ottimale con una camera di vapore fino a 1,9 volte più grande, che migliora la temperatura superficiale del dispositivo e massimizza al contempo la potenza delle prestazioni.

Il ray tracing, invece, consente effetti visivi realistici con ombre e riflessi di qualità superiore e vedremo se finalmente Galaxy S24 permetterà agli utenti di divertirsi con i giochi più popolari e ottimizzati. Per i Galaxy S24 e S24 Plus invece si torna agli Exynos e nello specifico all’Exynos 2400 con la duplice versione da 8GB di RAM per Galaxy S24 e 12GB di RAM per Galaxy S24+.

Galaxy S24 Ultra Galaxy S24+ Galaxy S24 Processore Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Exynos 2400 Memoria 12GB + 256/512GB/1TB 8/12GB + 256/512GB 8GB + 128/256GB Display 6,8'' QHD+

Dynamic AMOLED 2X

Super smooth 120Hz

Vision Booster 6,7'' QHD+

Dynamic AMOLED 2X

Super smooth 120Hz

Vision Booster 6,2'' FHD+

Dynamic AMOLED 2X

Super smooth 120Hz

Vision Booster Fotocamera Grandangolare

200MPx (f/1,7-FOV85°-OIS)

UltraGrandangolare

12MPx (f/2,2-FOV120°)

Teleobiettivo

50MPx (f/3,4-OIS-zoom5x)

Periscopio

10MPx (f/2,4-OIS-zoom3x)



Frontale

12MPx (f/2,2)

Grandangolare

50MPx (f/1,8-FOV85°-OIS)

UltraGrandangolare

12MPx (f/2,2-FOV120°)

Teleobiettivo

10MPx (f/2,4-OIS-zoom3x)



Frontale

12MPx (f/2,2) Grandangolare

50MPx (f/1,8-FOV85°-OIS)

UltraGrandangolare

12MPx (f/2,2-FOV120°)

Teleobiettivo

10MPx (f/2,4-OIS-zoom3x)



Frontale

12MPx (f/2,2) Batteria 5.000 mAh

ricarica veloce 45W 4.900 mAh

ricarica veloce 45W 4.000 mAh

ricarica veloce 25W Resistenza

acqua IP68 IP68 IP68 Connettività 5G LTE

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 5G LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 5G LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Dimensioni 79 x 162,3 x 8,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 70,6 x 147 x 7,6 mm Peso 232g 196g 167g OS One UI 6.1 con Android 14 One UI 6.1 con Android 14 One UI 6.1 con Android 14

Per quanto riguarda il comparto fotografico invece a cambiare di più è Galaxy S24 Ultra perché quest’anno Samsung decide di modificare il sensore a periscopio rispetto allo scorso anno. Nello specifico infatti rimane il sensore principale da 200MPx così come il classico teleobiettivo da 10MPx con zoom 3X e l’ultra grandangolare da 12MPx. Come detto invece il sensore a periscopio è ora un sensore da 50MPx che spinge fino a zoom a 5x ottico.

La differenza rispetto al passato è il fatto che con questo sensore lo zoom a 10x che prima era ottico diventa invece realizzato dal machine learning. Samsung ne ha parlato bene e vedremo se così sarà. I Samsung Galaxy S24 e S24+ invece non hanno differenze con il sensore principale da 50MPx a cui si aggiungono quello ultra grandangolare da 12MPx e il teleobiettivo da 10MPx con zoom 3x ottico.

Per quanto riguarda invece le batterie sappiate che con Galaxy S24 Ultra c'è la conferma dello scorso anno ossia abbiamo la presenza di una 5.000 mAh con ricarica veloce sempre a 45W via cavo mentre per Galaxy S24 e S24+ rispettivamente aumentano i numeri con una 4.000 e 4.900mAh con ricarica a 25W per Galaxy S24 e 45W per Galaxy S24+.

Prezzi e disponibilità

La serie Galaxy S24 sarà disponibile in tonalità ispirate ai minerali presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com a partire dal 17 gennaio, con consegne dal 24 gennaio.

Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow.

è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Samsung Galaxy S24+ e Galaxy S24 sono disponibili invece in Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow.

Per tutti e tre i modelli saranno disponibili colori aggiuntivi in esclusiva online.

Samsung Galaxy S24 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 929€

ad un prezzo consigliato di nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 989€

Samsung Galaxy S24+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.189€

ad un prezzo consigliato di nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.309€

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.499€

ad un prezzo consigliato di nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.619€

ad un prezzo consigliato di nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di 1.859€

Acquistando Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra dal 17 gennaio 2024 al 30 gennaio incluso presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, e ottenere:

Galaxy S24 Ultra da 1TB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 512GB

Galaxy S24 Ultra da 512GB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 256GB

Galaxy S24+ da 512GB al prezzo di Galaxy S24+ da 256GB

Galaxy S24 da 256GB al prezzo di Galaxy S24 da 128GB

Infine, acquistando un dispositivo della serie Galaxy S24 dal 17 gennaio 2024 al 30 gennaio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo: