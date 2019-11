Huawei Mate X: quanto costa sostituire il display flessibile se si rompe? (Spoiler: tanto.)

Gli schermi degli smartphone sono un elemento fortemente identitario dei telefoni cellulari di oggi, nonché quello più utilizzato ed esposto alle brutture del mondo che c'è là fuori e ormai pressoché l'unico elemento di interazione con il dispositivo. Ecco perché vi è una particolare attenzione nella fase di progettazione...e anche nelle attività di supporto e riparazione post-vendita. Chi ha fatto esperienza di una sostituzione display fuori garanzia presso i canali ufficiali sa bene quanto costosa sia questa pratica.

Per esempio, come si può vedere nella pagina ufficiale dell'assistenza Apple, l'esborso può variare dai 361,20 euro per i più recenti iPhone XS Max e iPhone 11 Pro Max fino ai 151,20 euro per iPhone SE, iPhone 6, iPhone 5s e 5c. Oppure eseguendo online il calcolo del preventivo da parte dell'assistenza ufficiale Samsung vediamo che la sostituzione del display di Galaxy S10+ costa 255 euro, per arrivare ai 50 euro di un Galaxy A10. Ripetiamo: stiamo parlando dei prezzi dei canali di assistenza ufficiali.

E' bene tenere presente che si tratta di display "normali", cioè LCD o OLED piani. Se questi sono i prezzi per i pannelli più tradizionali, quanto potrà mai costare la sostituzione di un display flessibile come quello dei recenti smartphone pieghevoli? Un ordine di grandezza ce lo abbiamo già, con Galaxy Fold di Samsung. Il colosso coreano ha scelto di concedere una riparazione gratuita in caso di rottura (in Italia è compresa nel prezzo di acquisto di 2050 euro anche la speciale garanzia per lo schermo), mentre fuori garanzia il prezzo di sostituzione del display flessibile sarà di 599 dollari (non è noto il prezzo di sostituzione in Italia per ora), mentre per il recente Motorola RAZR il prezzo per una riparazione al display è di 299 dollari. Non erano però ancora circolate le informazioni riguardanti il pieghevole di Huawei.

Apprendiamo che un nuovo schermo per Huawei Mate X, la cui commercializzazione è stata avviata da poco solo in Cina e al prezzo di poco inferiore ai 2200 euro, richiederà un esborso di ben 7080 Yuan, ovvero circa 900 euro. Più abbordabile invece la sostiuzione della batteria o del modulo fotografico, rispettivamente 35 e 89 euro circa, mentre la sostituzione della scheda madre avrà un costo attorno ai 460 euro. Anche Huawei prevede per il Mate X una garanzia aggiuntiva, a pagamento, per il display, ma in questo caso il costo è di circa 350 euro.