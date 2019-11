SpaceX: il prototipo di Starship è esploso durante un test

SpaceX Starship è uno dei progetti più avveniristici di Elon Musk: si tratta della navicella che, insieme al razzo (Super Heavy), potrebbe portare un giorno gli esseri umani sulla Luna e su Marte. Il percorso per la sua completa realizzazione è però ancora lungo (e non senza imprevisti).

Durante un test per misurare la pressione massima supportata dal prototipo (Mk 1) di SpaceX Starship c'è stata una forte esplosione che ha divelto la zona superiore. Nessuna persona è stata ferita né ci sono stati particolari danni (se non alla navicella stessa). La sede delle prove è quella di Boca Chica che si trova in Texas.

Come precisato ufficialmente da SpaceX, la possibilità di un'esplosione era stata preventivata e non si tratta di una grave battuta d'arresto. Secondo quanto riportato da Musk su Twitter, questo prototipo (Mk 1) non sarà più utilizzato per i test mentre toccherà a Mk 3 prendere il suo posto.

Ricordiamo che SpaceX Starship Mk1 è realizzato in acciaio inossidabile, ritenuto più semplice da lavorare e con alcune proprietà utili affinché non ci siano i problemi che hanno afflitto il progetto l'Orbiter Vehicle dello Space Shuttle.

Come scritto inizialmente, si tratta di un progetto veramente ambizioso e bisogna ricordare la strada che ha portato ad avere i razzi Falcon 9 che non è stata priva di incidenti simili. Nel prossimo futuro SpaceX Starship dovrebbe compiere i primi voli al alta quota e voli orbitali con alcuni aggiornamenti al design.