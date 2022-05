Google Maps, tantissime novità annunciate al Google I/O: eccole tutte

Con oltre un miliardo di utenti attivi, Google Maps si migliora di anno in anno grazie all'intelligenza artificiale. Molte delle funzioni già sviluppate prevedono l'uso di computer vision e machine learning, come ad esempio gli orari di apertura e chiusura di un'attività commerciale o l'affolamento di un autobus, e ci sono diverse funzioni in arrivo che faranno affidamento sull'IA. Google ne ha annunciate alcune in occasione del Google I/O 2022.

Fra queste l'arrivo dei percorsi eco-friendly anche in Europa. L'azienda ha commentato che la funzione ha consentito di risparmiare circa mezza tonnellata di emissioni di carbonio negli USA e in Canada, paesi in cui i percorsi eco-friendly sono già attivi. Questo significa che, nei circa 140 miliardi di chilometri percorsi, la feature ha consentito di eliminare l'equivalente di 100 mila auto dalla strada. Con l'espansione della feature anche nel Vecchio Continente il numero potrebbe addirittura raddoppiarsi.

Google Maps, in arrivo una vista immersiva e i percorsi eco-friendly in Europa

Le tecniche di intelligenza artificiale verranno impiegate anche per creare una vista immersiva su Google Maps. In passato il servizio aveva lo scopo di offrire suggerimenti all'utente su come arrivare a destinazione, ma negli ultimi anni ha offerto una nuova modalità per esplorare e visitare posti a migliaia di chilometri di distanza da casa propria o dallo smartphone.

Con la nuova vista immersiva questo sarà possibile in maniera più efficace: Google ha dichiarato di aver unito miliardi di immagini Street View e fotografie aeree per creare un modello digitale del mondo denso di dettagli, in modo da offrire una nuova modalità di esplorazione nel servizio. Questa sarà utile ad esempio prima di un viaggio, per esplorare con dovizia di particolari la propria destinazione e decidere in maniera ben informata cosa visitare dal vivo e cosa sacrificare.

Google ha realizzato questo esempio:

"Supponiamo che tu stia programmando un viaggio a Londra e desideri scoprire i migliori luoghi da vedere e posti dove mangiare. Insieme a una rapida ricerca, puoi sorvolare virtualmente Westminster per vedere il quartiere e la splendida architettura degli edifici, come il Big Ben, da vicino. Con le informazioni utili di Google Maps sovrapposte, potrai usare il cursore del tempo per controllare come appare l'area in diversi momenti della giornata e in vari condizioni meteorologiche e vedere dove sono i luoghi affollati. Cerchi un posto per il pranzo? Scivola al livello stradale per esplorare i ristoranti nelle vicinanze e visualizzare informazioni utili, come l'attività dal vivo e il traffico nelle vicinanze. Potrai anche guardare al loro interno per avere rapidamente un'idea dell'atmosfera del luogo prima di prenotare. La parte migliore? La vista immersiva funzionerà su qualsiasi telefono e dispositivo".

La funzione sarà abilitata entro la fine dell'anno e funzionerà nelle città di Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo, ma Google ha già promesso che verrà abilitata presto anche su altre città del mondo.

L'azienda ha inoltre comunicato che ha rilasciato agli sviluppatori di terze parti le nuove Geospatial API su ARCore, utili per offrire servizi di navigazione attraverso il servizio Live View (in realtà aumentata, con suggerimenti in sovraimpressione rispetto all'immagine della fotocamera). Questo consentirà di sfruttare la tecnologia in un numero considerevolmente più elevato di luoghi, con Google che ha dichiarato che diverse aziende (come Lime, Telstra, Accenture, DOCOMO e Curiosity) stanno già lavorando sulla tecnologia per offrire funzioni avanzate ai propri clienti.