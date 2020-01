Ecco Codice PostePay, il servizio di pagamenti via QR di Poste Italiane: cos'è e come funziona

Si parla tanto ormai di transizione dai pagamenti da contanti all'uso del digitale: i vantaggi sono evidenti a tutti gli utenti più avvezzi al mondo tecnologico, la comodità indubbiamente superiore. Il nuovo Codice PostePay non risolverà probabilmente il problema in toto, ma è un tassello in più. Ma di cosa si tratta e come funziona?

Cos'è Codice PostePay e come funziona

Annunciato durante l'evento Innovation Workshop a cui hanno partecipato gli azionisti di Poste Italiane, Codice PostePay è un nuovo servizio di pagamenti digitali via QR Code integrato nell'app PostePay. Un metodo in più, progettato per essere il più comodo possibile, che consente ai possessori delle oltre 27 milioni di carte PostePay in circolazione di effettuare pagamenti. Nel 2019 sono state oltre 1 miliardo le transazioni gestite nel 2019, e Codice PostePay vuole rendere ancor più consueto il metodo di pagamento via PostePay.

Il funzionamento? Semplicissimo: il cliente deve inquadrare il QR Code legato a un prodotto o a un servizio con l'app PostePay o direttamente dalla fotocamera dello smartphone, digitare l'importo e autorizzare la transizione nell'app PostePay. I soldi vengono scalati dal credito residuo sulla PostePay. Perché Codice PostePay conviene secondo Poste? Perché consente agli esercenti di offrire un sistema di pagamenti alternativo al POS, togliendo di mezzo le sue limitazioni e richiedendo al cliente uno strumento che ha sempre con sé, lo smartphone.

L'obiettivo di Poste Italiane, con Codice PostePay, è di servire milioni di esercenti - soprattutto i più piccoli - con uno strumento che li lega agli oltre 5 milioni di utenti che già utilizzano attivamente l'app PostePay per effettuare pagamenti. Codice PostePay, inoltre, abilita nuovi servizi agli esercenti: geolocalizzazione, integrazione nei programmi di fidelizzazione e di engagement di PostePay, sconti e programmi cashback, trasferimenti di denaro su qualsiasi conto bancario.

Il Gruppo ha inoltre annunciato durante l'evento la collaborazione con Alipay, i cui clienti, infatti, potranno utilizzare i servizi offerti del codice QR in Italia tramite Postepay.

Codice PostePay e piano di innovazione Poste Italiane

"Postepay ha identificato l'opportunità di proporre un'offerta di acquiring completamente digitale, utilizzando i codici QR, e contribuirà ad accelerare la trasformazione dell'Italia dall'utilizzo dei contanti nei pagamenti a soluzioni digitali, utilizzando una tecnologia molto nota nei principali mercati asiatici", ha dichiarato l'ad di PostePay Marco Siracusano. "L'opportunità di accedere alla nostra ampia base di clienti e di beneficiare di una gamma di servizi a valore aggiunto risulta convincente per le PMI italiane, spina dorsale dell'economia".

Codice PostePay si inserisce all'interno del Piano Deliver 2022, che ha l'obiettivo di modernizzare l'infrastruttura IT di Poste Italiane con un investimento nel corso degli anni di quasi 3 miliardi di euro. L'azienda sta prendendo di mira settori in espansione come piattaforma cloud, gestione dei dati e delle API, e ha creato un ambiente sicuro di "Open Innovation" che anche i partner possono sfruttare per dispiegare rapidamente nuovi servizi a valore aggiunto. Trovate ulteriori dettagli su Codice PostePay sul sito ufficiale.