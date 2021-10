RTX DAY in Lombardia: sabato 16 ottobre centinaia di GeForce RTX 3000 in vendita da NEXT

Dopo il successo della prima edizione svoltasi due settimane fa da Mediaworld, si ripete nuovamente l'iniziativa RTX DAY, voluta da NVIDIA per "dare la possibilità a tutti i giocatori interessati di portarsi a casa una scheda video GeForce RTX 3000".

Per l'intera giornata di sabato 16 ottobre, in due punti vendita NEXT localizzati in Lombardia, NVIDIA e ZOTAC renderanno disponibili ai giocatori centinaia di schede video di ultima generazione. La lista dei modelli protagonisti dell'iniziativa è riportata qui sotto, con prezzi a partire da 399€:

ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC

Twin Edge OC ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC

Twin Edge OC ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC

Trinity OC ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la landing page dedicata all'iniziativa a questo indirizzo (spoiler: aspettatevi aggiornamenti nella giornata di domani). Qui di seguito gli indirizzi dei due punti vendita situati in Lombardia in cui si svolgerà questa edizione dell'RTX Day questo sabato 16 ottobre.

NEXT Hardware & Software Spa

indirizzo:

Via Salerno, 38 - 20812 Limbiate (MB)

NEXT Hardware & Software Spa

indirizzo:

Via Procaccini ang. Tartaglia - 20154 Milano (MI)