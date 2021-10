Intel ha strappato ad AMD un pezzo da novanta per guidare lo sviluppo delle GPU

Nel corso dell'Architecture Day 2021 Intel ha svelato la roadmap delle GPU Arc basate sull'architettura Xe HPG dedicata al mondo client. Toccherà a "Battlemage" (Xe2 HPG) raccogliere il testimone delle soluzioni "Alchemist" attese nel Q1 2022, dopodiché sarà la volta di Xe3 HPG "Celestial" e, infine, arriverà "Druid" basata su un'architettura descritta genericamente "Xe Next".

Nonostante la roadmap già delineata (almeno a grandi linee), la casa di Santa Clara continua a potenziare la propria divisione delle GPU pescando tra le fila della concorrenza. Intel ha confermato al sito CRN di aver strappato ad AMD il progettista di GPU Vineet Goel (LinkedIn).

Il nuovo "Vice President and General Manager, GPU Architecture & IP Engineering", parte della divisione Accelerated Computing Systems and Graphics Group creata a giugno, si è unito a Intel sul finire di settembre e ha un filo diretto con Raja Koduri, colui che - sempre arrivando da AMD - sta dando forma allo sforzo di Intel nel mondo delle GPU dedicate.

Vineet Goel, secondo un portavoce dell'azienda, guiderà un team di progettisti e ingegneri che si occuperà di definire e verificare la roadmap delle architetture Xe, quindi sostanzialmente di fissare i vari aspetti che compongono una GPU in termini di funzionalità, caratteristiche, prestazioni e consumi.

Come accennato, Goel viene da AMD dove ha trascorso poco più degli ultimi 5 anni con mansioni molto simili, occupandosi di architetture grafiche di diverso calibro, dalle soluzioni a basso consumo agli acceleratori più potenti. Il suo team ha anche lavorato sulle GPU integrate nelle APU AMD e non a caso tra gli ultimi post su LinkedIn se ne trova uno in cui Goel loda la presenza di una GPU AMD sulla Steam Deck, la "console-PC" portatile di Valve. Prima di AMD, l'ingegnere ha militato in Qualcomm dove ha diretto lo sviluppo delle architetture grafiche Adreno.

Stando a quanto riportato da CRN, Goel ha un dottorato in informatica presso la University of Central Florida, un Master in Ingegneria dei sistemi e automazione all'Indian Institute of Science di Bangalore e un MBA conseguito al Rollins College in Florida. Ha firmato 57 brevetti - altri nove sono in valutazione - e ha pubblicato diversi contenuti, tra articoli e documenti tecnici, legati alla grafica.

Per Intel si tratta indubbiamente di un acquisto molto importante, che rinnova le ambizioni nel settore delle GPU e degli acceleratori per l'IA. L'azienda ha davanti a sé una sfida molto complessa, ossia quella di rompere le uova nel paniere a NVIDIA. Di recente il CEO Pat Gelsinger si è detto molto fiducioso in proposito, tanto da affermare che Intel inizierà a "essere in grado di mettere davvero pressione su NVIDIA per la prima volta".

La strategia di Intel non si basa solo su Xe HPG, l'architettura con la quale intende competere con le GPU GeForce, ma anche su Ponte Vecchio, il progetto Xe HPC per gli acceleratori destinati ai supercomputer.