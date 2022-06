FSR 2.0 provato con God of War e Farming Simulator 2: ecco come migliorano grafica e prestazioni

Con l'implementazione di tecniche di rendering avanzate come Ray Tracing e l'esigenza di dover renderizzare le immagini di gioco a risoluzioni molto elevate (4K, ma anche 8K), le tecniche di upscaling di nuova generazione acquisiscono un ruolo sempre più determinante. Stanno spingendo su queste tecniche sia AMD che NVIDIA, con la prima che si è ritrovata a dover sviluppare una versione 2.0 della sua tecnologia, dopo i deludenti risultati qualitativi della prima versione.

Se FSR 1.0 si limitava semplicemente a renderizzare le immagini a una risoluzione inferiore e poi effettuare un upscaling, FSR 2.0 esegue uno studio più attento sulla qualità dell'immagine. Il primo approccio, infatti, non consente di ottenere un risultato finale soddisfacente, andando a compromettere molto della nitidezza dell'immagine originale. FSR 2.0, invece, basandosi su dati temporali e vettori di movimento, preserva quasi integralmente la qualità, colmando il gap con NVIDIA DLSS. Si tratta di rifinire quei punti dell'immagine che ne hanno bisogno attingendo a dati provenienti dai frame precedenti.

God of War e Farming Simulator 22 sono i primi giochi, oltre Deathloop, a supportare FSR 2.0, ma presto altri 16 giochi beneficeranno della nuova tecnica. FSR 2.0 è più complesso da implementare rispetto alla prima versione, richiedendo agli sviluppatori diversi giorni di lavoro nel caso di giochi privi di supporto a FSR 1.0. Quando quest'ultimo è presente, invece, l'implementazione della nuova versione è molto più rapida.

Andiamo a valutare quanto si riesce a guadagnare in prestazioni attraverso FSR 2.0. Come potete verificare, non c'è sostanzialmente differenza in termini di frame rate rispetto a FSR 1.0. Supportando anche la precedente tecnica, infatti, Farming Simulator 22 ci permette di fare un confronto prestazionale tra FSR 2.0 e FSR 1.0. I test sono stati realizzati sulla nostra abituale piattaforma destinata ai test delle schede video, dotata di processore Intel Core i9-10900K e di 16 GB di RAM.

Farming Simulator 22 è un gioco di gestione di agricoltura e allevamento sviluppato da Giants Software. La serie ha debuttato nel 2008 e annovera ormai vari capitoli, mentre l'ultimo, FM 22, è arrivato nello scorso novembre. I giocatori devono coltivare e allevare bestiame al fine di vendere quanto ricavato sul mercato e ottenere dei guadagni per poter migliorare le dotazioni a loro disposizione.

Clicca per visualizzare lo screenshot a 4K

Passiamo al confronto qualitativo.



TAA

FSR 1.0 Performance

FSR 1.0 Balanced

FSR 1.0 Quality

FSR 1.0 Ultra Quality

FSR 2.0 Ultra Performance

FSR 2.0 Performance

FSR 2.0 Balanced

FSR 2.0 Quality

DLSS Ultra Performance

DLSS Performance

DLSS Balanced

DLSS Quality

Risulta evidente come FSR 2.0 abbia compiuto un balzo qualitativo enorme rispetto a FSR 1.0, allineandosi quasi completamente a NVIDIA DLSS. Solo le impostazioni Ultra Performance e Performance (abbiamo lasciato i nomi per come appaiono nei menù delle opzioni grafiche) evidenziano un leggero calo nella definizione in corrispondenza dei bordi delle lettere, mentre tutte le altre impostazioni offrono un risultato finale più o meno allineato. FSR 1.0 compromette, invece, l'immagine in maniera sensibile, dando la forte sensazione della presenza dell'upscaling e di perdita di dettaglio anche mentre si gioca.

Clicca per visualizzare lo screenshot a 4K

Nel caso di God of War, dove non è presente FSR 1.0, le differenze qualitative sono decisamente molto poco marcate. Ecco il confronto.



No FSR no DLSS

FSR 2.0 Prestazioni Ultra

FSR 2.0 Prestazioni

FSR 2.0 Bilanciati

FSR 2.0 Qualità

DLSS Prestazioni Ultra

DLSS Prestazioni

DLSS Bilanciati

DLSS Qualità

Possiamo verificare come FSR 2.0 e DLSS facciano un ottimo lavoro, in certi casi migliorando addirittura la nitidezza dell'immagine originale. Qualche discrepanza la si nota solo alle impostazioni più spinte, ovvero Prestazioni e Prestazioni Ultra. In questo caso notiamo come FSR 2.0 sia più efficace di DLSS nello smussare i bordi, mentre la tecnica di NVIDIA è più soggetta a scalettatura. Allo stesso tempo, la texture con FSR 2.0 è minimamente meno definita che con DLSS abilitato. Ma le differenze, lo ripetiamo, sono decisamente ridotte. La versione PC di God of War è arrivata nello scorso mese di gennaio: qui l'analisi tecnica completa.

FSR 2.0 si basa su un algoritmo di tipo temporale. AMD l'ha sviluppato da zero con l'obiettivo di offrire un'immagine simile o migliore rispetto a quella nativa, garantendo di pari passo un aumento del frame rate. In modo simile all'FSR 1.0, la nuova soluzione non fa uso di machine learning e perciò funziona sia su hardware AMD che su GPU della concorrenza.

Quest'ultimo punto è decisamente interessante. NVIDIA, infatti, sostiene che DLSS è possibile solo grazie all'integrazione in hardware e al supporto dei Tensor Core presenti nelle schede video GeForce RTX. Ma il fatto che AMD sia riuscita a raggiungere risultati praticamente identici fa nascere il dubbio sull'indispensabilità del supporto dell'hardware per la gestione di una tecnica di upscaling di questo tipo.

In definitiva, le nuove prove confermano il grosso passo in avanti di FSR 2.0 ravvisato anche nel precedente test. Non solo qualitativamente è ai livelli di DLSS, ma anche sul fronte delle prestazioni si difende molto bene, discostandosi di pochissimo dal fratello (più brutto) FSR 1.0.