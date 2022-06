AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 arriva su 16 nuovi giochi, tra cui Hitman 3 e Microsoft Flight Simulator

AMD fa sapere che 16 nuovi giochi supporteranno FidelityFX Super Resolution 2.0, e tra questi ci saranno alcuni titoli particolarmente amati dai giocatori come Hitman 3 e Microsoft Flight Simulator. 19 nuovi team di sviluppo di videogiochi adotteranno la tecnica di upscaling, che ha colmato il gap qualitativo con DLSS, con il risultato che, a breve, vedremo molti più giochi con supporto a FSR 2.0.

Oltre ai due già citati, anche Abyss World, Asterigos, Delysium, EVE Online, Forspoken, Grounded, NiShuiHan, Overprime, Perfect World Remake, Rescue Party: Live!, Super People, Swordsman Remake, The Callisto Protocol e Unknown 9: Awakening, avranno FSR 2.0, mentre lo avevano già Death loop, Farming Simulator 22 e God of War.

Anche FSR 1.0, nel frattempo, arriva su nuovi giochi, con 7 titoli che ora contemplano il supporto: Arma Reforger, Assassin's Creed Valhalla, Dolmen, Hitman 3, Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition, Sniper Elite 5, The Elder Scrolls Online e V Rising. Sebbene FSR 1.0 sia una tecnica molto più basilare rispetto alla nuova versione, che contempla un'analisi dei frame precedenti e gestisce vettori di movimento più complessi abilitando una qualità migliore, è molto più facile da implementare rispetto a FSR 2.0. Quest'ultima, infatti, richiede agli sviluppatori più tempo, soprattutto se il gioco non prevedeva originalmente il supporto a FSR 1.0.

Secondo alcuni test di AMD, God of War guadagna fino al 45% in termini di prestazioni, grazie a FSR 2.0. Questo benchmark riguarda il gioco in esecuzione a dettaglio Ultra e alla risoluzione 4K. Con una RX 6950 XT, il gioco gira alla risoluzione nativa a 60 fps, mentre con FSR 2.0 Qualità si spinge fino agli 83 fps. Con le altre impostazioni di FSR 2.0 disponibili, Bilanciato e Performance, arriva rispettivamente a 90 e 96 fps.