FidelityFX Super Resolution, AMD rende disponibile plugin per Unreal Engine 4

AMD ha pubblicato un plugin per permettere agli sviluppatori di supportare facilmente la tecnologia di upscaling FidelityFX Super Resolution (FSR) nei titoli basati sul popolare Unreal Engine 4. Sul sito GPUOpen è disponibile il download e una spiegazione dettagliata per l'uso con il motore di Epic Games e un'integrazione ottimale. Si tratta di uno sviluppo che darà ulteriore spinta alla diffusione della tecnologia, già supportata in una quarantina di titoli e in arrivo su almeno un'altra ventina.

FidelityFX Super Resolution (FSR) è una tecnologia che, seppur consegue un obiettivo simile al DLSS di NVIDIA, funziona in modo differente. Ne abbiamo parlato in questo articolo se desiderate approfondire e confrontato le due tecnologie dal punto di vista qualitativo e prestazionale in Marvel's Avengers.

L'aspetto migliore dell'FSR, rispetto al DLSS, è che una tecnologia agnostica, ossia può girare sia sulle GPU di AMD (dalla RX 460 in poi) che su quelle di Nvidia (dalle GTX 1000 in poi), e stiamo parlando anche di prodotti di vecchia data o di CPU AMD con grafica integrata.

Non dovrebbero inoltre esserci problemi nemmeno con le future GPU dedicate di Intel, anche se l'azienda proporrà la sua tecnologia di upscaling chiamata XeSS, più simile al DLSS ma comunque in grado di girare anche sulle schede grafiche concorrenti.