L'IA sta già diminuendo il potere contrattuale del lavoratore: l'analisi del problema

Le dichiarazioni allarmistiche dei CEO e la copertura mediatica catastrofica stanno creando un clima di ansia diffusa tra dipendenti e studenti, spingendoli ad accettare condizioni lavorative peggiori. L'hype sull'IA, insomma, si sta configurando come strategia per indebolire il potere negoziale dei lavoratori attraverso la paura.

Le recenti dichiarazioni di alcuni amministratori delegati delle maggiori aziende tecnologiche stanno alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i lavoratori. Ad aver analizzato la situazione è Anne Lutz Fernandez, autrice e saggista americana, nota per i suoi scritti su temi sociali, educativi e culturali.

Fernandez, nel suo lungo articolo sull'argomento, ha citato diversi nomi importanti del settore tecnologico, e non: Jim Farley di Ford ha detto che l'intelligenza artificiale eliminerà la metà di tutti i posti di lavoro dei colletti bianchi (lavoratori che svolgono mansioni prettamente intellettuali, non manuali), mentre Dario Amodei di Anthropic prevede un tasso di disoccupazione fino al 20%. Andy Jassy di Amazon ha addirittura comunicato ai dipendenti di Amazon la possibilità di essere sostituiti da "agenti" di intelligenza artificiale. Le conseguenze di tale narrazione apocalittica si riflettono già nei dati statistici: il 52% dei lavoratori statunitensi manifesta preoccupazione per l'impatto futuro dell'AI sul posto di lavoro, con solo il 6% che ritiene porterà maggiori opportunità di lavoro nel lungo periodo.

L'IA sta già diminuendo il potere contrattuale del lavoratore

La situazione appare particolarmente critica per i lavoratori a reddito medio-basso, che mostrano livelli di ansia superiori rispetto a quelli con redditi più elevati. L'American Psychological Association ha documentato come il 41% dei lavoratori tema che l'intelligenza artificiale renderà obsoleta almeno una parte del proprio lavoro, con giovani e persone con determinate disabilità che risultano maggiormente preoccupati. La giornalista Allison Morrow, citata nell'articolo di Fernandez, ha identificato il fenomeno come "una versione moderna di una strategia vecchia come il tempo: mantenere i lavoratori al lavoro facendo loro paura di perdere il lavoro".

La copertura mediatica contribuisce significativamente ad alimentare questo panico attraverso titoli sensazionalistici e linguaggio catastrofico. Diverse testate pubblicano regolarmente articoli con riferimenti all'"apocalisse dell'intelligenza artificiale", "bagni di sangue per i colletti bianchi" e previsioni di licenziamenti di massa. La paura generata da questa narrazione produce effetti controproducenti sulla produttività lavorativa: la ricerca dimostra una correlazione negativa tra stress generale sul posto di lavoro e produttività, mentre un senso di sicurezza e valorizzazione permette alle persone di sentirsi ispirate e di svilupparsi professionalmente. Tuttavia, il panico per l'imminente perdita del lavoro prepara i lavoratori ad accettare condizioni peggiori dai datori di lavoro.

Un sondaggio di MarketWatch ha rivelato che quasi due terzi degli intervistati sarebbero disposti a ridurre lo stipendio per rimanere occupati in caso di licenziamenti di massa. Un numero significativo accetterebbe trasferimenti (42%) o demansionamenti (37%), mentre circa la metà di coloro che lavorano da casa sarebbe disposta a tornare in ufficio per mantenere il proprio posto. La situazione si aggrava ulteriormente quando si considera che il 53% dei lavoratori accetterebbe responsabilità aggiuntive senza retribuzione aggiuntiva. Alcuni lavoratori, inoltre, potrebbero essere meno inclini a denunciare abusi di potere e molestie, permettendo a tali comportamenti di prosperare nelle aziende.

Le previsioni sul numero di posti di lavoro che l'AI potrebbe eliminare variano considerevolmente, così come le previsioni sui settori e lavoratori più a rischio. Il fenomeno, poi, coinvolge anche il mondo dell'istruzione, dove studenti delle scuole superiori e universitari manifestano crescente preoccupazione per l'impatto dell'IA sul loro futuro. L'approccio competitivo promosso dal cosiddetto "hype sull'AI" spinge lavoratori e studenti a competere piuttosto che unirsi, indebolendo la solidarietà tra lavoratori e i sindacati. Paradossalmente, tale solidarietà rappresenta uno dei pochi contrappesi alle aziende sempre più potenti che utilizzano l'intelligenza artificiale per sorvegliare, controllare e sfruttare i propri dipendenti.

Ad avere un ruolo importante saranno i sindacati, che dovrebbero garantire retribuzioni e benefici migliori, minori disuguaglianze, e promuovere la democrazia attraverso una maggiore partecipazione politica dei lavoratori. Fernandez però conclude che "gli stati con un potere sindacale più debole hanno maggiori probabilità di approvare leggi sulla soppressione degli elettori", a beneficio dell'"autoritarismo furtivo", lo stesso fenomeno che avrebbe permesso a Trump di effettuare un "assalto diretto alla democrazia".