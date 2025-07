Addio termosifoni? Ecco la pittura italiana che riscalda la casa con il grafene

BeDimensional ha sviluppato una pittura al grafene in grado di funzionare come sistema di riscaldamento radiante elettrico. Sottile, versatile e facile da installare, la soluzione consente un risparmio energetico medio del 40% rispetto ai radiatori tradizionali ed è competitiva con le pompe di calore, con vantaggi anche in termini di comfort e manutenzione.

BeDimensional, azienda italiana nata come spin-off dei Graphene Labs dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato una nuova tecnologia che integra la capacità conduttiva del grafene in una pittura riscaldante. Applicabile come una normale vernice e collegata a semplici elettrodi in rame, la soluzione funziona grazie all'effetto Joule, generando calore distribuito in modo omogeneo per irraggiamento infrarosso.

Il risultato è un sistema radiante sottile, silenzioso e privo di componenti meccaniche, adatto sia a nuove costruzioni che a ristrutturazioni. I test condotti dal team BuildTech dell'Università di Genova hanno certificato un risparmio energetico medio del 40% rispetto ai radiatori tradizionali, con prestazioni competitive anche rispetto alle pompe di calore, ma con costi di installazione e manutenzione sensibilmente inferiori.

La pittura può essere applicata su materiali edilizi comuni come cartongesso, pannelli sandwich in PVC o poliuretano, offrendo una flessibilità elevata in termini di design e posizionamento. A pieno regime, il sistema può raggiungere temperature superiori ai 110 °C con un consumo medio di 35 W/m². Il calore non viene dissipato nell'aria, ma trasmesso direttamente ai corpi, offrendo un comfort termico percepito più elevato e una risposta rapida alle variazioni di temperatura.

Le simulazioni su scala edilizia hanno confermato che, su base annua, la pittura al grafene consente un'efficienza energetica superiore rispetto ai sistemi radianti tradizionali alimentati da pompe di calore. Inoltre, l'assenza di parti in movimento elimina del tutto la necessità di interventi di manutenzione periodica.

Particolarmente indicata per ambienti critici come bagni, cucine o locali seminterrati, questa soluzione consente di prevenire la formazione di condensa e muffe riscaldando direttamente le superfici interne. Il sistema si adatta bene anche ad applicazioni modulari, prefabbricate o leggere, contribuendo a migliorare il comfort acustico e la libertà progettuale.

Oltre all'aspetto prestazionale, la proposta di BeDimensional si inserisce nel più ampio contesto della transizione energetica, grazie a una tecnologia che combina efficienza, sostenibilità e scalabilità industriale. Il nuovo impianto produttivo BEFAB di Genova punta a portare la capacità produttiva da 3 a oltre 30 tonnellate annue di cristalli bidimensionali entro il 2028.