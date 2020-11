Bonus 500 euro per PC e connessioni: si parte il 9 novembre

Del bonus PC se ne parla da tempo e, dopo tanti ritardi, ora ci siamo: a partire dal 9 novembre, le famiglie che ne avranno diritto potranno richiedere un voucher per un massimo di 500 euro da utilizzare per l'acquisto di un computer, un tablet e per dotarsi di connessione veloce a Internet e creare quindi le condizioni per lavorare in smart working. Al contrario del Buono Mobilità, accessibile da tutti, per accedere a questo bisogna rispettare una serie di requisiti.

Bonus PC 500 euro: chi può chiederlo

Il bonus da 500 euro per l'acquisti di computer o tablet e per dotarsi di connessioni veloci a Internet sarà erogato sotto forma di un voucher e potrà essere richiesto solo in due casi:

attivazione di nuovi collegamenti a banda larga

passaggio a connessioni più veloci (per esempio, nel caso di chi passa da una ADSL a meno di 30 Mbps a una linea in fibra a 1 Gbps)

Il contributo per la connettività è fra i 200 euro e i 400 euro ed è accessibile a tutte le famiglie che ne faranno richiesta, indipendentemente dall'Isee.

Le famiglie con un Isee inferiore a 20.000 euro, potranno contare su un ulteriore contributo di altri 300 euro (sempre per un massimo di 500) per disporre di un tablet o un computer in comodato d'uso, abbinato quindi alla connettività. Per farla breve, non si potrà usare il voucher per il solo acquisto di un PC: bisognerà usarlo per attivare (o potenziare) una connessione broadband.

"Il Piano prevede l’erogazione, per le famiglie meno abbienti, di un contributo massimo di 500 euro, che comprende la connettività ad almeno 30 Mbit/s (per una somma non inferiore a 200 euro), dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e un tablet o un personal computer fornito dall’Operatore (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro). Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività", specifica Infratel, che si occupa dell'accreditamento degli operatori abilitati a fornire connettività e dispositivi.

Se tutti possono quindi richiedere il contributo per la connettività, quello per i dispositivi è limitato alle famiglie meno abbienti. Alcune regioni hanno chiesto delle limitazioni e pertanto in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana il bonus connettività potrà essere richiesto solo in alcuni comuni: a questo link è disponibile la lista dei comuni aderenti.

Come ottenere il bonus da 500 euro?

Per accedere ai voucher bisognerà contattare direttamente l'operatore (selezionandoli fra quelli che aderiscono al programma). Il contratto dovrà avere una durata minima di un anno e non sarà obbligatorio il rinnovo. Come sottolineato nelle FAQ, "la fornitura del personal computer o tablet deve essere contestuale e direttamente collegata al contratto per l’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile acquistare direttamente personal computer o tablet e poi chiedere che il relativo prezzo sia rimborsato tramite voucher".

Il voucher ha un valore massimo di 500 euro che potranno essere utilizzati rispettando queste condizioni:

a) allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi, può essere destinata una somma compresa tra 200 e 400 euro.

b) allo sconto sulla fornitura di un personal computer o tablet può essere destinata una somma compresa tra 100 e 300 euro.

È prevista una fase 2 di questo progetto, mirata a estendere la misura anche alle famiglie con Isee compreso fra i 20.000 e i 50.000 euro e alle imprese, ma ancora non ci sono informazioni specifiche a riguardo.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.