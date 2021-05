Tuta jetpack: i marines britannici volano tra le imbarcazioni come Iron Man | VIDEO

Della tuta jetpack ve ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma un nuovo video ne ha svelato tutte le potenzialità. Secondo alcuni esperti, il jetpack potrebbe rappresentare un importante passo verso il futuro non solo nel campo medico-sanitario, ma anche in quello militare. La marina inglese, per la sua ultima esercitazione navale, ha utilizzato le futuristiche tute jetpack per volare da un imbarcazione all'altra.

Il risultato è straordinario, i marines inglesi sono riusciti a compiere la missione con maggiore facilità del previsto, tutto grazie all'attrezzatura a disposizione che richiama alla mente l'Iron Man dei film Marvel. Con il jetpack, i militari sono stati in grado di ottimizzare i tempi, lanciandosi da un'imbarcazione che sfrecciava ad alta velocità per atterrare a bordo di una "nave nemica". Nel video, si vede un Royal Marine scollegare immediatamente i jet montati sul braccio e tirare fuori una scala. Dopo che la scala è stata fissata, tira fuori quella che sembra essere una pistola. L'esercitazione è durata tre giorni e si tratta di una delle missioni marittime più complesse e pericolose in assoluto.

La Gravity Industries, società che ha brevettato la tuta, ha dichiarato che il jetpack è "sempre più visto come una rivoluzione nelle capacità tattiche di molte forze speciali e ha un'applicazione molto più ampia oltre all'imbarco marittimo". Insomma, il jetpack non ha solo uno scopo bellico, anzi la visione della società è quella di poterlo implementare in più settori possibili. Ad esempio, l'attrezzatura è stata sperimentata per operazioni di soccorso medico a distanza, rivelandosi fondamentale per raggiungere luoghi remoti in modo più rapido ed efficace.

Tornando all'esercitazione militare, l'esercito britannico non ha ancora deciso se acquistare o meno la tecnologia jetpack. Il video dell'esercitazione è stato pubblicato dalla stessa Gravity Industries domenica scorsa. Il jetpack ha inoltre stabilito un Guinness World Record come tuta alimentata a motore più veloce grazie alle sue 5 turbine a gas ai suoi 136 kmh raggiunti.

