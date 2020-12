Jetpack e moto volanti sono il futuro? Sì, secondo Tim Draper (investitore di Tesla e SpaceX)

Tim Draper, investitore statunitense noto per aver partecipato finanziariamente al supporto di Tesla e SpaceX, ha deciso di lanciarsi in una nuova scommessa e investire nelle società JetPack Aviation e Gravity industries, due realtà che operano nel campo delle tecnologie che possono rendere realtà il volo individuale.

Gravity Industires in particolare è salita agli onori della cronaca per una tuta-jetpack simile ad Iron Man, e che permette a chi la indossa di potersi lanciare in volo a velocità particolarmente sostenute. Una tuta con caratteristiche simili è stata sviluppata anche da JetPack Aviation, la quale però sta lavorando ad una sorta di "motocicletta" volante, automatizzata e stabilizzata, denominata "Speeder". Questo mezzo è in grado di raggiungere velocità di 250 miglia all'ora e può ospitare fino a due passeggeri.

Le due società stanno approfondendo e sviluppando le tecnologie VOTL - Vertical Take Off and Landing - che semplificano significativamente due degli aspetti più complicati del volo e cioè il decollo e l'atterraggio. La possibilità di effettuare queste due operazioni verticalmente elimina la necessità di piste di decollo e atteraggio, rendendo così la pratica del volo più libera da vincoli. In generale si ritiene che le tecnologie VOTL potrebbero rappresentare il punto di svolta, in futuro, per alleviare la congestione dei trasporti terrestri grazie allo spazio verticale, proprio come i grattacieli.

"Penso che ora viviamo in una società di trasporto bidimensionale, ed entrambe queste aziende hanno capito come rendere più pratica la tecnologia VTOL in maniera che chiunque possa volare e atterrare in qualsiasi luogo. Sono mezzi divertenti ed entusiasmanti. In questo momento siamo bloccati nelle auto, le lunghe distanze richiedono l'andare in aeroporto e salire su un aereo. Immaginate di poter semplicemente indossare una tuta, decollare e volare ovunque si voglia andare. Penso che la tecnologia VTOL sia ciò che stiamo cercando" ha commentato Draper.

Tim Draper non ha investito solamente in Tesla e SpaceX: tra le altre scommesse rivelatesi poi di successo sono state quelle in Skype, Baidu, Twitter, Coinbase e Twitch.