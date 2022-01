Stratolaunch Roc: terzo volo per il grande aeroplano da 117 metri di apertura alare

Il mercato dei lanci spaziali sta crescendo enormemente in questi ultimi anni. Le esigenze di diverse società di avere accesso alla Spazio ha fatto nascere realtà che cercano di ritagliarsi il proprio posto. Non esiste solo SpaceX (per quanto mediaticamente rilevante) ma anche soluzioni come quelle proposte da Virgin Orbit e Stratolaunch che sfruttano un aeroplano per il lancio dei razzi.

Se la società "cugina" di Virgin Galactic ha eseguito un nuovo lancio con il 747-400 negli scorsi giorni, più recentemente Stratolaunch sta portando avanti i test del suo grande aeroplano a doppia fusoliera. In particolare il 16 dicembre ha provato per la terza volta a decollare da una pista per continuare la raccolta dati utile all'inizio delle operazioni commerciali nei prossimi anni.

Stratolaunch Roc compie un nuovo decollo con successo

Secondo quanto riportato dalla società statunitense, il grande aeroplano modificato conosciuto con il nome di Roc è decollato alle 17:47 (ora italiana) di domenica. Il volo di prova è durato circa 4 ore e 23 minuti sopra il deserto del Mojave (in California). Nella stessa zona nei giorni scorsi era partita la missione operativa del 747-400 di Virgin Orbit.

Come scritto sopra questo era un test di valutazione per la raccolta dati da parte di Stratolaunch. Roc ha raggiunto una quota massima di 7162,9 metri con una velocità di 180 nodi (pari a circa 333 km/h). La società ha quindi cercato di aumentare la velocità e l'altitudine massime raggiungibili rispetto ai due precedenti test. Gli ingegneri si sono anche concentrati sull'operatività dei sistemi di atterraggio compresi i carrelli (che contano 28 ruote).

Zachary Krevor (presidente e COO) ha dichiarato "il successo del volo di oggi dimostra e convalida i miglioramenti ai sistemi dell'aeromobile da trasporto e alle prestazioni di volo complessive. Prenderemo i dati raccolti oggi e continueremo a migliorare le prestazioni operative del velivolo per supportare i test ipersonici nel 2022".

Il lancio dei razzi Talon-A previsto per il 2022

Oltre all'aeroplano, Stratolaunch sta continuando la costruzione dei due prototipi di razzo Talon-A conosciuti come TA-0 e TA-1. Il secondo è stato acceso a dicembre 2021 con i test che dovrebbero essere programmati per quest'anno. I primi lanci commerciali sono previsti per il 2023, anche se è ancora difficile avere una tempistica chiara (per via dei test ancora in corso).

Come dichiarato da Stratolaunch avere una struttura di questo tipo permette avere flessibilità nel lancio delle missioni potendosi anche spostare per scegliere l'aeroporto più adatto. Quando sarà operativo le missioni potrebbero avere una cadenza di oltre una al mese oltre a supportare il ridesharing. Certo, rispetto ad altre soluzioni si paga in termini di carico utile massimo, ma proprio per via della grande varietà del mercato ci potrebbe essere spazio per molti (ma non per tutti).

L'aeroplano Roc sfrutta una doppia fusoliera con un'apertura alare di 117 metri mentre l'altezza è pari a 15,2 metri. Per permettere il decollo e l'operatività sono stati impiegati sei motori di Boeing 747 consentendo di aumentare il carico utile lanciabile con anche più razzi installabili contemporaneamente. Inoltre la quota massima stimata sarà di poco meno di 11 mila metri. Per quanto riguarda Talon-A invece avrà una dimensione di 28 metri con un'apertura alare di 3,4 metri. La massa al decollo sarà pari a 2,7 tonnellate con una velocità massima di Mach 6.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !