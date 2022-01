Roscosmos terminerà la produzione dei razzi Proton-M nel 2022, ultimo lancio nel 2026

Continua l'evoluzione dei razzi anche per l'agenzia spaziale russa con Roscosmos che ha annunciato la fine della produzione dei lanciatori pesanti Proton-M in favore dei più recenti Angara-A5 (anche se il progetto iniziale risale agli anni '90). In entrambi i casi non si tratta di razzi riutilizzabili anche se la Russia sta puntando in quella direzione con il progetto Amur, attualmente è in fase di sviluppo.

Avere un nuovo lanciatore pesante consentirà di competere con le altre nazioni ed evitare di dover "chiedere" aiuto a stati esteri mantenendo l'indipendenza di lancio verso lo Spazio, come nel caso di ESA con Ariane 6. Le prestazioni di Angara-A5M dovrebbero anche dare la possibilità di mettere in orbita sia grandi satelliti e i moduli per la nuova stazione spaziale russa, conosciuta come ROSS. Non sappiamo ancora se quest'ultimo progetto andrà in porto considerando che la NASA (e l'ESA) stanno spingendo per allungare la vita operativa della ISS fino al 2030.

Roscosmos chiude la produzione di Proton-M, si passerà agli Angara-A5M

Secondo quanto riportato ufficialmente dall'agenzia spaziale russa, il Centro Khrunichev produrrà gli ultimi quattro razzi Proton-M entro la fine dell'anno. Ci sono poi altre dieci unità, già pronte per le prossime missioni, in deposito presso Bajkonur. La storia di questo genere di vettori è piuttosto lunga e iniziata nel 1965 proprio dal cosmodromo che ora si trova in Kazakistan.

I lanci complessivi sono stati finora 426 in varie configurazioni (ma sempre all'interno della stessa "famiglia" di razzi). La configurazione principale è stata proprio la "M" con lo stadio superiore conosciuto con il nome di Briz-M. Come scritto sopra, ora il testimone passerà agli Angara-A5 che sono stati lanciati in passato nel 2014, 2020 e 2021 per completarne lo sviluppo (i primi due con successo).

La roadmap di Roscosmos prevede di lanciare gli ultimi Proton-M entro il 2026, secondo quanto dichiarato da Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia spaziale). Nel frattempo continuerà la sviluppo del nuovo vettore pesante con il primo lancio che avverrà nel 2024. In particolare si passerà dagli Angara-A5 agli Angara-A5M che riceveranno motori più potenti e altri aggiornamenti che verranno annunciato probabilmente in seguito.

Alla fine del 2021 è stato lanciato un razzo Angara-A5 (non "M") per test dal cosmodromo di Pleseck con il nuovo stadio superiore Persei al posto del Breeze-M. Purtroppo questa missione si è conclusa con un insuccesso anche se non erano presenti a bordo carichi utili operativi ma solamente "di prova". Lo stadio superiore Persei DM-03 è rientrato il 5 gennaio sopra l'Oceano Pacifico, distruggendosi. La motivazione sarebbe da ricercarsi in un problema al motore principale durante la riaccensione per procedere verso l'orbita geostazionaria.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !