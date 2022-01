Virgin Orbit lancia in orbita sette Cubesat con il Boeing 747-400 Cosmic Girl

Virgin Galactic ha attualmente bloccato i suoi voli commerciali per migliorare la propria flotta. Questo però non ha formato la compagnia "cugina" Virgin Orbit che sta continuando a operare con il suo Boeing 747-400 modificato per poter lanciare un razzo posto sotto l'ala. Nella giornata di ieri c'è stata la terza missione operativa, chiamata Above the Clouds, che ha messo in orbita sette Cubesat.

La strategia è quella di poter lanciare da qualunque parte del Mondo (dove possa decollare un Boeing 747). Non sarà quindi necessario avere zone adibite al lancio di razzi. Questo consente anche di ridurre il costo operativo e permettere così alle società di affittare di questo servizio a prezzi sostenibili. Una maniera diversa di affrontare un mercato che sta diventando sempre più competitivo.

Virgin Orbit lancia con successo la missione Above the Clouds

Secondo quanto riportato dalla società, il Boeing 747-400 chiamato Cosmic Girl è decollato dallo spazioporto californiano situato nel deserto del Mojave alle 22:39 di ieri, ora italiana. L'aeroplano si è diretto verso l'Oceano Pacifico dove ha potuto rilasciare il razzo LauncherOne contenente il carico utile con sette Cubesat di tre società differenti.

Dopo il rilascio avvenuto alle 23:52 (ora italiana), il razzo ha acceso il suo motore per permettergli di raggiungere l'orbita a 500 km di quota e con un'inclinazione di 45°. Grazie alle possibilità offerte da Virgin Orbit, con questa missione è la prima volta che si riesce a lanciare un razzo con questa inclinazione e a questa quota dalla costa Ovest degli USA.

La prima missione di successo è stata eseguita poco meno di un anno fa e, come scritto sopra, questa è la terza missione della società. I clienti sono stati sia privati che istituzionali (in particolare il Dipartimento della Difesa). I satelliti lanciati da questa missione di Virgin Orbit comprendevano soluzioni per le comunicazioni spaziali, il rilevamento di detriti, per la navigazione e propulsione nello Spazio e per l'agricoltura.

Dan Hart (CEO di Virgin Orbit) ha dichiarato "abbiamo volato attraverso un meteo e uno strato di nuvole che avrebbe messo a terra qualsiasi altro lancio su cui ho lavorato nella mia carriera, qualcosa reso possibile solo dal lancio aereo e dal nostro incredibile team". Questa affermazione riprende anche il motto della società che dice di "poter lanciare sempre e ovunque". Sono previsti altri cinque lanci nel 2022, aumentando quindi le potenzialità della società. Interessante notare che due di questi saranno lanciati dall'Inghilterra mentre il restante dalla California, come nel caso di Above the Clouds.

