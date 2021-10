Virgin Galactic ferma le missioni con clienti paganti per migliorare la propria flotta

Alla fine del mese di Settembre Virgin Galactic ha riottenuto la possibilità di volare dopo la conclusione dell'indagine da parte dell'FAA. Questo aveva aperto le porte alla missione Unity 23 che sarebbe stata anche la prima con equipaggio pagante dopo il test Unity 22 dove aveva volato Richard Branson.

Quando sembrava che tutto si fosse sistemato è arrivata una notizia che ha cambiato tutta la pianificazione. La società ha deciso di estendere il periodo di test fino alla fine del prossimo anno per migliorare le unità VMS Eve e VSS Unity. Questo bloccherà tutte le missioni con turisti spaziali paganti per diversi mesi. Una notizia che potrebbe avere conseguenze anche sul titolo in borsa.

Virgin Galactic blocca i voli con turisti per migliorare le navicelle

Secondo quanto riportato da Virgin Galactic stessa, la società inizierà il suo programma di miglioramento per l'aeroplano VMS Eve dal quale si sganciano le navicelle VSS Unity e per le navicelle stesse. Per questo la missione pagante Unity 23 che avrebbe portato ad alta quota due membri dell'Aeronautica Militare Italiana e un membro del CNR è stata posticipata al completamento dei test.

La motivazione addotta dalla società riguarda le analisi dei materiali utilizzati per VMS Eve e VSS Unity. In uno dei test di routine eseguiti per assicurarsi la funzionalità dei vari componenti è stata evidenziata una possibile riduzione dei margini di resistenza dei materiali impiegati. Non sono state divulgate informazioni precise, solo che si tratta di materiali "per modificare alcuni giunti specifici". Questo richiederà ulteriori test più specifici.

Virgin Galactic ha aggiunto che i materiali impiegati in questo genere di operazioni sono pensati per essere molto più resistenti di quanto effettivamente richiesto. Con il nuovo programma di sviluppo e potenziamento i margini di sicurezza verranno ulteriormente ampliati per garantire una maggiore affidabilità.

Era già in previsione un programma di miglioramento della flotta, e si è quindi deciso che i test le modifiche saranno svolti in questo periodo. Una volta completato questo programma (che dovrebbe prevedere altri voli di prova) sarà possibile riprendere le operazioni. In particolare la prima sarà quella con l'Aeronautica Militare Italiana.

L'amministratore delegato, Michael Colglazier, ha dichiarato che i velivoli della società hanno margini di sicurezza significativi superando i carichi sperimentati e quelli previsti sui voli. La società ha anche aggiunto nel comunicato che la decisione non è collegata a un'indagine su un componente potenzialmente difettoso fornito da un produttore (e annunciato il 10 Settembre). Si prevede che le attività potranno riprendere entro il quarto trimestre 2022.