SpaceX raggiunge i 16 riutilizzi di un razzo spaziale Falcon 9, nuovo record

In passato abbiamo scritto di come i razzi spaziali della famiglia Falcon, Falcon 9 e Falcon Heavy, abbiano rivoluzionato il raggiungimento dell'orbita riducendo il costo necessario e permettendone un riutilizzo esteso (riducendo in questo modo le risorse necessarie alle costruzione di nuovi stadi). SpaceX è ovviamente concentrata anche sulla realizzazione del suo prossimo vettore, Starship, che sarà completamente riutilizzabile a differenza dei Falcon.

Mentre proseguono i lavori a Boca Chica (in Texas), la società di Elon Musk sta continuando a far volare i suoi Falcon cercando di raggiungere una cadenza di circa "un lancio ogni 3-4 giorni" per questo 2023. Per poterlo fare la chiave dell'alta affidabilità dei primi stati e la possibilità di riutilizzarli in tempi rapidi è fondamentale. Un nuovo record è stato raggiunto dal primo stadio con codice B1058 che ha raggiunto le 16 missioni (e a breve sarà raggiunto da un altro vettore).

SpaceX ha riutilizzato un razzo Falcon 9 per 16 volte

La missione è avvenuta alle 5:58 del 10 luglio (ora italiana) con partenza dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La missione ha previsto l'immissione in orbita di 22 satelliti Starlink in LEO (orbita bassa terrestre) ed è stata completata correttamente, compreso l'atterraggio del primo stadio sulla droneship Just Read the Instructions (JRTI) circa 8 minuti dopo il lancio.

Rispetto ad altre missioni in passato, i satelliti erano Starlink di seconda generazione pensati per essere lanciati con Falcon 9. Si tratta quindi di versioni diverse sia dagli Starlink di prima generazione (che sono più piccoli, tanto da poterne lanciare circa 50 contemporaneamente) ma anche dai satelliti di seconda generazione che saranno lanciabili solamente con Starship quando quest'ultima sarà operativa.

Complessivamente SpaceX ha lanciato con il booster B01058: 11 missioni Starlink, la missione Demo-2 per il test della capsula Crew Dragon, la missione ANASIS-II, la missione Dragon CRS-2, la missione Transporter 1 e la missione Transporter 3. In passato Musk aveva dichiarato che i Falcon 9 potenzialmente sarebbero stati limitati a 20 lanci ma questo limite potrà essere superato considerando il livello di usura delle componenti.

Un altro primo stadio raggiungerà i 16 riutilizzi tra poche ore. Si tratta dell'unità B1060. In questo caso si tratterà di una missione per portare in orbita 54 satelliti Starlink di prima generazione sempre dalla piattaforma di lancio SLC-40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. In precedenza questo stesso primo stadio ha lanciato 10 missioni Starlink, il satellite GPS III SV03, il satellite Türksat 5A, la missione Transporter 2, i satelliti Galaxy 33 & 34 e la missione Transporter 6.