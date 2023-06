SpaceX ha eseguito lo static fire di Ship 25 in vista del secondo lancio di Starship

Oltre ad avere una cadenza di lancio invidiabile con la serie di razzi spaziali Falcon (Falcon 9 e Falcon Heavy), SpaceX sta procedendo nello sviluppo del più potente razzo spaziale mai lanciato: Starship. Come sappiamo il primo tentativo di lancio non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati ma è servito comunque a raccogliere una quantità considerevole di dati utili per le future evoluzioni. Infatti le nuove unità che verranno provate nel corso dei mesi saranno comunque diverse dalla prima che abbiamo visto esplodere dopo l'intervento del sistema FTS (Flight Termination System).

Dopo il primo tentativo di lancio i danni al pad hanno richiesto (e stanno richiedendo) una serie di modifiche e aggiustamenti per cercare di contenere la potenza dei 33 motori Raptor 2 (e in futuro dei Raptor 3). Tra chi osserva quanto sta avvenendo a Boca Chica, in Texas, c'è anche la NASA che attraverso un suo amministratore associato si è detta prudente sulla possibilità di lanciare la missione Artemis III alla fine del 2025, posticipando così l'allunaggio al 2026. Molto dipenderà sia dallo sviluppo di Starship ma anche dal risultato della missione Artemis II prevista per la fine del 2024.

SpaceX ha eseguito uno static fire per Ship 25, in vista del nuovo lancio

Nelle scorse ore (intorno alle 2:27 del 27 giugno) SpaceX ha eseguito lo static fire dello stadio superiore di Starship chiamato Ship. Ship 25 è l'unità che è stata scelta per l'accensione in contemporanea dei sei motori Raptor, tre dedicati al volo atmosferico e tre invece alla propulsione nello Spazio. La prova, secondo quanto dichiarato da Musk stesso, sembrerebbe essere stata eseguita correttamente e questo permetterà di avvicinarsi al secondo tentativo di lancio di Starship.

Ship 25 completes a six-engine static fire test at Starbase in Texas pic.twitter.com/wCCrh0RRNA — SpaceX (@SpaceX) June 27, 2023

I motori sono stati accesi per circa cinque secondi verificando così le fasi che precedono la propulsione vera e propria che avverrà una volta che il primo e il secondo stadio si saranno separati. Proprio negli scorsi giorni Musk aveva dichiarato che ci saranno diverse modifiche per questo tentativo. Per esempio è stato deciso che i motori atmosferici di Ship 25 si accenderanno quando lo stadio sarà ancora agganciato a Super Heavy.

Questa modifica dovrebbe permettere di portare in orbita un carico utile con una massa del 10% superiore rispetto a quanto preventivato. Inoltre sempre Musk ha poi aggiunto che durante l'"hot staging" i tre motori Raptor centrali del booster avranno una potenza del 50%.

Questa modifica prevederà di avere una parte superiore di Super Heavy con alcune feritoie per far passare i gas di scarico di Ship 25 e ci sarà anche una copertura per proteggere la zona superiore dei serbatoi dal calore generato dai motori. Lo stesso Musk ha anche dichiarato che proprio questa fase dovrebbe essere la più rischiosa del prossimo tentativo.

Per cercare di arrivare al completamento della missione (cosa comunque improbabile), con Super Heavy che ammarerà nel Golfo del Messico e Ship che invece ammarerà vicino alle Hawaii, sono state apportate oltre mille modifiche. Non è chiaro quali siano in dettaglio ma, per esempio, Super Heavy passerà dalla gimbal dei motori attraverso un'unità pneumatica a un'unità elettrica mentre il sistema FTS è stato rivisto per intervenire più prontamente in caso di problemi.

L'OLM (Orbital Launch Mount) è stato modificato stendendo una nuova base in cemento resistente al calore mentre in questi giorni sta venendo inserito il sistema di soppressione delle fiamme basato su una griglia di fori da dove verrà inviata acqua ad alta pressione. Questo dovrebbe permettere di non avere più i problemi del primo tentativo dove erano stati sollevati grandi massi ma anche una grande quantità di polvere.

Non c'è ancora una data definitiva per il secondo tentativo. In precedenza Musk aveva scritto che SpaceX avrebbe potuto provare a lanciare Starship intorno a giugno mentre sembra ormai chiaro che sarà almeno entro luglio (o oltre). Nel frattempo i lavori proseguono per finire di costruire altre Ship e altri Super Heavy pronti a prendere il posto dei prototipi che verranno impiegati nelle prove.