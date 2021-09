SpaceX pubblica le ultime informazioni sulla missione privata Inspiration4

Recentemente abbiamo scritto della missione privata Inspiration4 con le ultime fotografie ufficiali rilasciate da SpaceX. La società di Elon Musk ha aggiornato il suo sito Web per l'occasione (come già avvenuto per le altre missioni in passato) fornendo le informazioni basilari per conoscere la missione e il link per lo streaming.

Viene sostanzialmente confermato quanto già sapevamo in precedenza. Si tratterà di una missione che comprenderà quattro persone (Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor) che trascorreranno insieme circa tre giorni e diverse orbite terrestri insieme all'interno di una Crew Dragon. Il tutto è servito e servirà per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico St. Jude ed è stato finanziato da Jared Isaacman.

Le informazioni su Inspiration4 rilasciate da SpaceX

Secondo quanto riportato da SpaceX e come confermato in precedenza, la finestra di lancio per la missione si aprirà alle 2:02 di notte del 16 Settembre (ora italiana). Il meteo attualmente è dato all'80% per il "GO" e quindi ci sono buone probabilità che la missione partirà in orario, come da programma.

Il lancio di Inspiration4 avverrà dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida (che la società ha "noleggiato" dalla NASA per le sue missioni). Come scritto in apertura, la missione avrà una durata di tre giorni e non attraccherà alla ISS ma piuttosto continuerà a orbitare intorno alla Terra raggiungendo una distanza massima (apogeo) di 575 km. Si tratta di una distanza superiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale e del telescopio spaziale Hubble, per esempio.

Dopo tre giorni ci sarà l'ammaraggio della capsula Crew Dragon Resilience (che è al suo secondo utilizzo, dopo l'impiego con la missione Crew-1 per la NASA) al largo delle coste della Florida. Lo streaming inizierà circa quattro ore prima della partenza del razzo. Il Falcon 9 (che ha come codice B1062) atterrerà sulla droneship JRTI (Just Read The Instruction) dopo pochi minuti dalla partenza per poter essere riutilizzato per altri lanci.

Secondo la sequenza rilasciata da SpaceX, dopo circa 12 minuti dalla partenza ci sarà la separazione del secondo stadio del razzo mentre a circa 13 minuti si aprirà il nosecone (la zona frontale) della capsula mostrando la cupola trasparente. Questa permetterà agli astronauti di guardare la Terra da un punto di vista assolutamente unico.

Come spiegato dalla società "la cupola di osservazione a tre strati, che è stata ampiamente testata e qualificata per il volo in sei mesi, sostituisce il meccanismo utilizzato nel precedente volo di Dragon per attraccare alla ISS". Inoltre è stato aggiunto che si tratta della finestra in un pezzo unico più grande ad aver mai volato. La cupola della ISS infatti è formata da più segmenti (per esempio). Ricordiamo che Netflix rilascerà anche una puntata finale della docu-serie (realizzato dal TIME) dopo che il rientro sarà completato con successo.