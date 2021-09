Mostrata la cupola trasparente della navicella SpaceX Crew Dragon di Inspiration4

Dopo l'annuncio della serie TV di Netflix dedicata all'avventura di Inspiration4 e l'idea di inviare del luppolo nello Spazio è stata mostrata un'altra novità in queste ore. Nel frattempo si avvicina la data di lancio fissata per il 15 Settembre 2021. La missione sarà di tipo orbitale della durata di qualche giorno e porterà a bordo quattro persone dell'equipaggio, tra cui il miliardario Jared Isaacman, e nessun astronauta professionista (per la prima volta).

Come sapevamo dai render mostrati quando fu annunciata la missione, la navicella SpaceX Crew Dragon avrebbe dovuto avere una cupola trasparente nella zona del portello anteriore. Non dovendo attraccare alla ISS o ad altre unità, questa è stata un'idea per permettere agli occupanti di avere una vista unica sullo Spazio (e la Terra). Dall'idea, ora si è passati alla realizzazione.

Le prime immagini della cupola trasparente di Inspiration4

Fino a poco tempo fa non avevamo avuto ancora modo di vedere realmente le fattezze della cupola trasparente. Grazie a un post su Twitter ora abbiamo anche un'idea di come sarà fatta. Non si tratta più di render ma di vedere e proprie fotografie della SpaceX Crew Dragon di Inspiration4 che è stata dotata di questo interessante elemento di design. Il tutto attualmente ancora in fase di test sulla Terra.

Per realizzare la cupola non è stato impiegato del vetro ma una ceramica particolare chiamata ossinitruro di alluminio o ALON. Questo permette di avere una trasparenza elevata nel visibile (ma anche nel vicino UV e nel vicino infrarosso), è estremamente duro e resistente ai graffi. Altra particolarità è la disponibilità anche in forme semisferiche.

Allo stato attuale non sono state rilasciate informazioni tecniche precise sulla struttura della cupola trasparente di Inspiration4. Da quello che si può vedere nelle immagini verrà impiegata una doppia struttura in grado di assicurare una maggiore resistenza. C'è poi da considerare che nelle fasi di lancio e rientro (e in parte del volo orbitale) la cupola trasparente sarà protetta dalla copertura della navicella stessa. Durante i test è stato anche provato a far stare due persone contemporaneamente, con esito positivo.

Il miliardario Jared Isaacman, che ha promosso e finanziato l'iniziativa, ha scritto "non ho mai visto un'organizzazione più innovativa e impressionante di SpaceX. Sei mesi dall'idea all'hardware completamente realizzato e pronto per il volo! Stanno trasformando la fantascienza in realtà ogni giorno e Inspiration4 è orgogliosa di essere una parte molto piccola nella storia che stanno facendo".