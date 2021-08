Inspiration4 porterà del luppolo in orbita per realizzare una birra, è per beneficenza

Della missione spaziale Inspiration4 abbiamo scritto recentemente in occasione dell'annuncio di una docu-serie che sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 Settembre. Ma non è l'unica novità, perché in queste ore Jared Isaacman (il facoltoso che l'ha finanziata) ha annunciato una curiosa iniziativa.

A bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, oltre all'equipaggio di quattro civili ci saranno rifornimenti ma anche del luppolo. Si tratta ancora una volta di un'iniziativa a scopo benefico sempre dedicata all'ospedale pediatrico St. Jude che è al centro di una raccolta fondi promossa proprio da Isaacman per raggiungere i 200 milioni di dollari.

Il luppolo per una birra andrà nello PSazio grazie a Inspiration4

L'annuncio della nuova iniziativa è avvenuto con un tweet da parte dello stesso Isaacman (grazie all'idea di Dan McDonough). Non c'è alcuna velleità scientifica nel portare del luppolo, poco meno di 32 kg, nello Spazio in quanto il tempo di permanenza della missione Inspiration4 sarà comunque limitato.

Questo luppolo però potrà essere utilizzato da un birrificio per realizzare della birra dopo che sarà battuto all'asta benefica. Non sappiamo quale sarà la varietà scelta né in che "forma" sarà conservato all'interno della capsula spaziale. I dettagli potrebbero essere annunciati prossimamente, prima del lancio fissato per il 15 Settembre 2021.

In generale si può pensare che per una cotta da una ventina di litri di birra possono essere necessari un po' meno di 100 grammi di luppolo (ma molto dipende dalla ricetta e dallo stile scelto per la produzione). 32 kg dovrebbero essere sufficienti per arrivare a una produzione ristretta ma comunque in grado di essere assaporata da più clienti curiosi.

Inspiration4 non è la prima missione spaziale che ha a che fare con una bevanda alcolica. Per esempio nel 2019 fino al 2021 sulla Stazione Spaziale Internazionale sono state conservate dodici bottiglie di vino Petrus 2000 che sono state poi messe in vendita per un milione di dollari (contro i 6000 dollari della bottiglia "terrestre"). In questo caso però sono passati ben 14 mesi in orbita intorno alla Terra mentre il luppolo ci resterà solo qualche giorno. Si tratta comunque di un gesto a fin di bene per il St. Jude, quindi le velleità scientifiche o gastronomiche non sono lo scopo principale.