SpaceX lancia Starlink Marittimo: dedicato alle imbarcazioni, compresi gli yacht

SpaceX sta continuando ad ampliare la sua offerta di connettività Internet satellitare grazie a Starlink. Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato ora l'FCC statunitense ha autorizzato anche l'utilizzo di questo genere di connessioni su veicoli/velivoli in movimento aprendo così nuovi scenari di utilizzo e nuove possibilità. La società di Elon Musk vuole riuscire raggiungere la maggior parte dei consumatori che possono aver bisogno di una connettività di questo tipo grazie alla capacità della sua megacostellazione.

In addition to withstanding extreme cold, heat, hail, sleet, heavy rain, and gale force winds, Starlink is rugged enough to withstand rocket landings. Here’s live video captured on a SpaceX droneship at sea with and without Starlink pic.twitter.com/EKhLrjLhlq — SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022

Solamente qualche settimana fa era stato annunciato che JSX sarebbe stata la prima compagnia aerea che avrebbe fornito connettività attraverso i satelliti in orbita bassa di SpaceX per i passeggeri di bordo (seguita da Hawaiian Airlines). Ora si apre un nuovo capitolo con l'arrivo della versione Starlink Marittimo che, come suggerisce il nome, punta invece alle imbarcazioni.

Starlink Marittimo: la connettività satellitare per le imbarcazioni

Lanciata negli scorsi giorni, la nuova modalità di fruizione della connettività Internet satellitare di SpaceX consentirà alle imbarcazioni (private e commerciali) di connettersi alla Rete con l'alta velocità garantita dai satelliti in orbita bassa terrestre. Il sito, anche in versione italiana, è stato aggiornato con le prime informazioni utili in tal senso.

Prima di lanciare il servizio commerciale, questo genere di connettività era presente sulle droneship (e più in generale sulle imbarcazioni di supporto) dedicate all'atterraggio dei razzi Falcon 9 nell'oceano. Come spiegato da SpaceX in un documento pubblico la possibilità di connettersi a Starlink anche in mare aperto è stato fondamentale per permettere il corretto recupero dei razzi spaziali.

In particolare la società ha dichiarato come prima della propria connessione satellitare spendeva circa 165 mila dollari al mese per avere prestazioni di 25 Mb/s in upload e in download divenendo una delle spese principali della missione. Inoltre dovendo scaricare circa 100 GB di dati per ogni missione, i costi aumentavano ulteriormente con prestazioni e affidabilità scarse.

Con l'utilizzo di Starlink invece la banda di download è aumentata del 5900% mentre quella di upload è aumentata del 700%. La latenza in particolare si è ridotta del 95% (grazie alla presenza di satelliti in orbita bassa terrestre e non in quella geostazionaria) e così anche i costi si sono ridotti del 70% arrivando a 50 mila dollari al mese.

Non è un caso che per pubblicizzare il nuovo servizio Starlink Marittimo, SpaceX ha pubblicato un tweet, riportato sopra, con scritto "oltre a resistere a freddo estremo, caldo, grandine, nevischio, forti piogge e venti di burrasca, Starlink è abbastanza robusto da resistere agli atterraggi di razzi. Ecco il video in diretta catturato su una droneship di SpaceX in mare con e senza Starlink".

La copertura attualmente è prevista solo in alcune parti del globo ma, per esempio, il Mar Mediterraneo risulta coperto nella sua totalità. Diversa la questione per gli oceani, anche se già a fine 2022 ci sarà un incremento della copertura. SpaceX indica come velocità massima circa 350 Mbps in download, simile a quanto accade sulla terraferma. Inoltre il servizio è disponibile sia per imbarcazioni commerciali che per le piattaforme petrolifere e similari. Come per la versione per camper, anche in questo caso l'abbonamento può essere sospeso e riattivato a piacimento così quando l'imbarcazione non è in uso non si dovrà pagare.

